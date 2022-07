A espantosa aventura de Gavino Paixão na República Brasileira

Foi deputado, saiu de Portugal de um dia para o outro, com dívidas, e regressou do Brasil da noite para o dia, com mais dívidas e um rasto de sócios sob investigação. Mesmo assim, o socialista foi repescado após dez anos de peripécias. A justiça pediu à câmara de Beja, onde é agora assessor, a execução do seu ordenado.