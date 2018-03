"Um minuto porque o congressista que se segue é alguém que nos habituou a palavras rigorosas, a espírito combativo, a ser um adversário que impõe muito respeito, a ser uma pessoa de profundíssimas convicções", descreveu Assunção Cristas, antes de anunciar a escolha de Nuno Melo.

"Queria dizer-vos em primeira mão que proporei aos outros órgãos do partido que seja, não apenas o nosso eurodeputado, mas também o nosso cabeça de lista às próximas eleições europeias", disse, antes de chamar ela própria ao palco Nuno Melo, a quem deu um abraço.



Nas eleições europeias de 2009, Nuno Melo foi o cabeça de lista do CDS-PP, tendo sido eleito deputado ao Parlamento Europeu em 07 de Junho desse ano, juntamente com Diogo Feio.

Em 2014, o CDS-PP concorreu às europeias, dessa vez numa coligação com o PSD, e Nuno Melo foi em quarto lugar da lista conjunta, tendo sido o único eleito dos democratas-cristãos.

João Nuno Lacerda Teixeira de Melo, 51 anos, nasceu em Vila Nova de Famalicão, onde é actualmente presidente da Assembleia Municipal.

Advogado e consultor jurídico, é actualmente vice-presidente do CDS e foi líder do grupo parlamentar entre 2004 e 2006.

Nuno Melo foi eleito deputado à Assembleia da República nas legislaturas iniciadas em 1999, 2002 e 2005, pelo círculo de Braga, distrital que voltou a liderar recentemente.

Na Assembleia da República, desempenhou também funções como vice-presidente da Assembleia da República na X Legislatura e presidiu à VI Comissão de Inquérito à Tragédia de Camarate.

No Parlamento Europeu, chefia a delegação portuguesa do CDS-PP pelo grupo do PPE desde 14 de Julho de 2009 e é membro efectivo na Comissão das Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos.



Não é o PS, é "Belzebú"

No seu discurso, o vice-presidente do CDS-PP defendeu que "pactos com este PS", nunca "nesta vida seriam pactos de regime", mas "pactos com o Belzebú".

"Pactos com este PS, de mão dada com o PCP e o Bloco, nunca nesta vida seriam pactos de regime, seriam, quanto muito, pactos com o Belzebú, e para esses nós não estamos cá. E, se no final, só sobrarmos nós aqui e no parlamento a fazer oposição ao PS, assim seja. Seremos nós e continuaremos eficazes, como até hoje", disse, acrescentando que os centristas não disputam o "espaço político do PSD", mas "para crescer" e que "os votos não têm dono".

Melo saudou o ex-líder do PSD, Pedro Passo Coelho, mas também o actual presidente social-democrata, Rui Rio, no que foi aplaudido pelo Congresso, mas uma das maiores ovações aconteceu quando criticou a deputada do BE Joana Mortágua, por um comentário acerca do Cristo Rei, em Almada.

"Uma dirigente do BE escreveu no Twitter, que é um espaço muito interessante, como gosta muito quando atravessa a ponte de não conseguir ver Jesus Cristo em Almada. Eu queria, basicamente, ao BE, gostaria de deixar toda a nossa caridade cristã, toda a nossa caridade cristã", começou por dizer.

"Mas para o BE também todo o nosso combate político, porque o BE significa a tentativa de destruir tudo aquilo em que nós acreditamos, inclusivamente pela falta de respeito por aquilo que devia ser afastado, por decência, do essencial do debate político. Com a religião não se brinca, com a fé dos outros não se brinca", defendeu, levando o Congresso a um prolongado aplauso de pé.

A deputada e vereadora em Almada escreveu na rede social Instagram, citada pelo Correio da Manhã: "Não sei se isto é politicamente incorrecto, mas gosto quando não se vê o cristo #almada". Esta foi a legenda escolhida por Joana Mortágua para acompanhar uma imagem em que o monumento foi ocultado por nuvens e chuva.

Posteriormente, a deputada apagou o comentário, mas manteve a fotografia e esclareceu: "Isto foi em tempos uma piada, retirada por algumas pessoas se terem sentido ofendidas, o que não era o objectivo, fica a foto da ponte que eu gosto".