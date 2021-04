A cláusula que obrigava o "novo Sol" a zelar por Álvaro Sobrinho

A SÁBADO revela o conteúdo do contrato entre o empresário angolano e o ex-jornalista Rui Teixeira dos Santos para a cedência da marca "Sol". Mário Ramires, diretor do "Nascer do Sol" avançou com uma queixa crime contra Sobrinho, a administração do "Novo" e os diretores editoriais.

"É preferível ser stakeholder [parte interessada] do que shareholder [acionista]" de um jornal. "É melhor ser sponsor do jornal, ser amigo do jornal e eu gosto dessa amizade, gosto de manter essa coisa." A receita dada, há dois anos, numa entrevista à Televisão Pública de Angola (TPA), pelo empresário angolano Álvaro Sobrinho esteve quase a ser posta em prática naquele que seria o novo jornal Sol, mas que acabou por se chamar apenas Novo Semanário Original e Livre.

Na posse da marca Sol, em nome do offshore Pineview, o empresário angolano cedeu-a sem contrapartidas financeiras ao consultor e acionista da sociedade Lapanews, Rui Teixeira dos Santos (diretor do antigo jornal Semanário), mas o texto do contrato, a que a SÁBADO teve acesso, revela que, caso o acordo avançasse, o jornal ficaria impedido de escrever notícias controversas sobre o empresário angolano e até mesmo obrigado a "zelar" pelo seu bom nome.

Ainda que ressalvando que "sem prejuízo da liberdade de imprensa", o acordo de cedência da marca Sol, assinado a 12 de novembro de 2020 entre Álvaro Sobrinho e Rui Teixeira dos Santos, é claro ao referir que este último ficaria comprometido a "zelar pelo bom nome, honra e reputação" da Pineview, "abstendo-se de fazer quaisquer publicações cuja veracidade não se encontre devidamente comprovada e/ou que possam pelo seu conteúdo colocar em causa o bom nome e reputação" da sociedade offshore.