Mais de metade das linhas de caminhos-de-ferro portuguesas são classificadas pela Infra-Estruturas de Portugal como "medíocres" ou "más" no que diz respeito ao seu índice de desempenho.A avaliação das linhas de caminhos-de-ferro vem expressa no Relatório do Estado da Infra-Estrutura de 2016 da Infra-Estruturas de Portugal (IP), que destaca como os piores troços os de Ovar-Gaia (35 quilómetros), na linha do Norte; o Tua-Pocinho (32 quilómetros), na linha do Douro; e a via estreita de Espinho a Oliveira de Azeméis e de Aveiro a Sernada do Vouga (68 quilómetros).Não é igual ter uma linha em mau estado onde só passam seis comboios por dia, uma linha suburbana com um tráfego muito intenso ou uma linha onde passam poucos, mas pesados, comboios de mercadorias, estabelece o relatório citado pelo Publico, daí necessidades diferentes de intervenção.Deste ponto de vista, o troço de Ovar-Gaia é considerado como o mais problemático. Numa escala de 1 a 8 (sendo 1 "mau" e 8 "bom") o relatório atribui a este troço a classificação de 1,9, revelando ainda a "necessidade de intervenção urgente".O relatório informa ainda que a rede suburbana de Lisboa está pior do que a do Porto e que muitos dos troços mais utilizados em Portugal têm um desempenho inferior a 3,2 em 8.O documento explica que "não se pretende aqui assinalar activos que representam risco do ponto de vista de segurança de pessoas e bens" e que o conceito de "activo crítico" pode ser considerado em termos de segurança, mas também em termos ambientais ou de desempenho, explica o jornal Público. Mas tem sido nas linhas com piores avaliações uqe se têm verificado descarrilamentos. O diário fez um levantamento desses acidentes nos últimos quatro anos e constatou que os 20 descarrilamentos registados ocorreram todos em troços de linhas considerados como problemáticos. Maior parte das ocorrências (65%), ocorreu nas linhas da Beira Alta e do Douro.