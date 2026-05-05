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Portugal

Rio de Janeiro, a capital de todo o império

Ana Taborda
Ana Taborda 05 de maio de 2026 às 23:00

Para instalar a corte, muitos proprietários tiveram que abandonar as suas casas em 24 horas - a alternativa era a prisão. Passou a haver cabeleireiras e modistas, fizeram-se fábricas e restaurantes. D. João VI libertou e perdoou pelo menos dois escravos.

Os primeiros membros da Corte a chegar ao Rio de Janeiro, em 1808, passaram mais de um mês dentro dos 10 navios em que tinham viajado. Entre os passageiros que se recusaram a desembarcar estavam duas irmãs da Rainha D. Maria I e duas princesas, filhas de D. João VI e de Carlota Joaquina. “Era a parte do comboio que se havia perdido da comitiva real na altura da tempestade no arquipélago da Madeira”, explica o jornalista e escritor Laurentino Gomes. “Convidadas a desembarcar, as princesas preferiram ficar a bordo até receber a confirmação de que o resto da família tinha chegado a salvo à Bahia”, explica no livro 1808. E a confirmação de que D. João VI estava bem só chegaria a 12 de fevereiro, por carta.

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