Ziguezagues na Política é um livro ambicioso: o seu autor, Pedro Prostes da Fonseca propôs-se a investigar as mudanças, nuances e puras modificações ideológicas que ocorreram no discurso político de Portugal desde o 25 de Abril até ao presente momento. Apesar da democracia nacional ter apenas quase meio século, esta tarefa foi titânica. Foi necessário ler centenas de documentos e artigos noticiosos abrangentes de um período de pelo menos 40 anos para reunir este objecto de estudo, além de navegar pelas várias vicissitudes políticas que ocorreram no País.

O autor tentou cobrir todos os momentos mais importantes da história política de Portugal: a Revolução dos Cravos, o período conturbado pós-revolução, a implantação da democracia, as altercações entre os partidos, a aparente montanha-russa das emoções dos políticos, as rivalidades entre os mesmos até aos "solavancos" da Geringonça (2015) e as conquistas políticas de Marcelo Rebelo de Sousa e António Guterres.

Mais do que traçar a mudança discursiva na política, Fonseca concentrou-se em reunir episódio atrás de episódio em que as figuras políticas mais conhecidas do País se contradisseram. O autor prestou-se assim a realizar, possivelmente, uma tarefa hercúlea: pesquisar e reunir as várias ocasiões em que um político português aparentou ser hipócrita, incoerente e acabou por "dar o dito por o não dito". "Hercúlea" revela ter um duplo sentido, dependente do sentido moralista do leitor.

O certo é que se Pedro Prostes da Fonseca sugerisse este projecto literário como uma dissertação e seguisse um método quantitativo de análise de conteúdo como forma de investigação, decerto lhe diriam que o seu objecto de estudo era demasiado grande.

Desde as mudanças algo ideológicas de Álvaro Cunhal, as cambalhotas de Zita Seabra, e passando por Ramalho Eanes, Mário Soares, Durão Barroso, José Sócrates e até Marcelo Rebelo de Sousa e António Guterres, o autor apresenta várias frases das figuras políticas do País onde estas se contradizem de modo flagrante e directo. "A política nada tem de inocente e é imprópria para ingénuos", refere o autor.

Já Maquiavel dizia na sua magnum opus (O Princípe) que conquistar um estado novo e controlá-lo era mais difícil que governar um passado de geração em geração. Para ganhar controlo de um regime antigo, como a monarquia, bastava eliminar a família real e assim lançar o caos governativo. Isto foi o que Alexandre, o Grande, fez para conquistar o lugar de Dario III e o Império Persa. Não foi isto exactamente o que aconteceu a Portugal, mas o Verão Quente e o período conturbado pós-revolução comprova a primeira ideia de Maquiavel: governar um regime novo é mais difícil do que manter o antigo. Por outras palavras, é mais fácil destruir do que construir. Talvez por isto também este período tenha sido um dos que mais experienciou os "bailados" na política, segundo o Pedro Prostes da Fonseca.

Álvaro Cunhal é um dos exemplos máximos da incoerência da altura: já em 1990, o partido comunista mostrava sinais de fissura, veementes negados pelo seu líder. No Congresso Extraordinário do PCP no mesmo ano, era esperado que o partido conseguisse fazer alguma espécie de autocrítica, algo que acabou por não acontecer e culminou com a reeleição de Cunhal. Porém, os maiores exemplos de contradição de Álvaro Cunhal serão provavelmente o seu apoio à invasão soviética na Checoslováquia e a sua mudança de atitude sobre Gorbatchev, de quem foi primeiro apoiante e depois depreciador, acusando-o de ter "conduzido um processo de destruição do socialismo no seu próprio país".





Os "dizes-que-não-dizes" dos políticos

Também Mário Soares, "o político que mais marcou os destinos de Portugal nas décadas pós-revolução", mostrou o seu perfil de combatente e jogador contraditório. O caso mais conhecido será provavelmente a sua relação com Cavaco Silva: primeiro, definiu o seu relacionamento com o antigo presidente da República como "fácil e positivo" em 1987 e garantiu que sempre manteve uma "relação cordial – de apreço pessoal – com o professor Cavaco Silva" em 2002. Contudo, já em 2005 numa entrevista à TVI determinou que "dificilmente Cavaco Silva dará um bom Presidente da República porque tem uma concepção de democracia muito pouco estruturada, como político intermitente que é". 10 anos depois, chegou a apelidá-lo de "salazarista convicto no tempo da ditadura". Parece que o relacionamento deixou de ser "cordial".



"Um candidato presidencial deve preservar a sua imagem, não podendo pronunciar-se sobre questões de política concreta todas as semanas". Talvez não fosse possível adivinhar que o autor desta frase foi o actual Presidente da República, referindo-se a Mário Soares em 1996. "Não há dúvida de que o aparecimento em excesso, a intervenção em excesso, acabam por revelar-se contraproducentes, não só para qualquer governante como para o órgão de que é titular. Admito, pois, que isto possa aplicar-se tão directa e tão imediatamente a um Presidente da República como a um membro do Conselho da Revolução, como a um membro do governo". Marcelo continuou a transmitir esta ideia, desta vez aludindo a Vasco Lourenço em 1982.

O Marcelo-presidente parece ter mudado completamente de ideias: em 2016, participou em mais de 250 iniciativas em apenas 100 dias; no mesmo ano teve apenas 198 dias sem comentar a actualidade; na Feira de São Mateus em 2017 (Viseu) confessou já ter tirado mais de 4 mil selfies. No mesmo sentido, 10 anos antes criticou o seu antecessor Cavaco Silva por não ter "opinião sobre nada do que se passa no Mundo". Depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter sido eleito em 2016, pode dizer-se que a política portuguesa passou do Sebastianismo de Cavaco para o Presidente "x selfies por metro quadrado".





Em 2009, António Costa afirmou que "portugueses conquistaram um direito" e que "os governos resultem da vontade expressa, maioritária, clara e inequívoca do voto de todos e de cada um dos portugueses". No mesmo ano, defendeu que os portugueses ganharam um "direito a que não podem nem devem renunciar: o direito a que os governos não sejam formados pelos jogos partidários". Na véspera das eleições legislativas de 2015, afiançou que os portugueses tinham consciência de que nunca houve acordos à esquerda.

Um ano antes, Mariana Mortágua do BE criticou precisamente António Costa pelos "ziguezagues" do partido: "o PS sai de uma posição com vários ziguezagues políticos (…) tem pessoas mais à esquerda que falam mais à esquerda e depois tem outras mais à direita que falam mais à direita, e tem António Costa que dá razão a umas ou outras consoante lhes dá mais jeito".

Em 2015, é formada a coligação apelidada de "Geringonça".

A política é um "bailado"

"Bailado" e também "dança" e "promenade". É assim que o autor Pedro Prostes da Fonseca (e também Maria de Lourdes Pintassilgo) caracteriza a política portuguesa. Apesar de o livro poder ser interpretado com um sentido populista anti-político – "os políticos são todos iguais" – esta não era a intenção do autor. Pelo contrário, Prostes da Fonseca queria comprovar através de uma extensão investigação que os ziguezagues podem "ter afrouxado, mas nunca desaparecem". Estes são o "órgão vital do organismo da política".

Num sentido mais extremo, ex-líder do PSD Luís Filipe Menezes afirmou em 1991 que "um político pode e deve ser hipócrita desde que nunca ponha em causa, no essencial, aquilo que são valores referenciais que estão na sua consciência". Essencialmente, é nisto que Ziguezagues na Política tenta incidir: na urgência de nos questionarmos quão rápido os políticos estão dispostos a mudar de opinião sobre determinados assuntos se tal lhes convier. Afinal, se não perdoamos um cabeleireiro de nos cortar um centímetro a mais no cabelo, porque devemos desculpar as falhas dos políticos?