Sábado – Pense por si

Portugal

Oito distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido a mau tempo

Lusa 07:55
As mais lidas

A precipitação por vezes forte, que pode ser acompanhada de trovoada, levou ainda o IPMA a emitir um alerta para os distritos de Lisboa, Setúbal, Beja e Faro.

Oito distritos de Portugal continental estão esta sexta-feira sob aviso amarelo devido à chuva e vento fortes e à agitação marítima, alertou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Oito distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido a mau tempo
Oito distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido a mau tempo

De acordo com um comunicado, os distritos da Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro estão sob alerta devido ao vento de sul/sueste, com rajadas que poderão atingir 110 quilómetros por hora (km/h) nas terras altas.

Além disso, o aviso amarelo também foi imposto, devido à agitação marítima, com ondas cuja altura pode chegar a 2,5 metros, no distrito de Faro.

A precipitação por vezes forte, que pode ser acompanhada de trovoada, levou ainda o IPMA a emitir um alerta para os distritos de Lisboa, Setúbal, Beja e Faro.

O aviso amarelo, o menos grave numa escala de três, significa um risco moderado ou “perigo potencial” devido a uma situação meteorológica, como chuva forte, ventos ou outros fenómenos, que pode causar transtornos, mas com uma probabilidade baixa a moderada de causar danos significativos.

Madeira permanece com avisos de mau tempo até sábado
Leia Também

Madeira permanece com avisos de mau tempo até sábado

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Alerta meteorológico Portugal Faro Setúbal Lisboa Instituto Português do Mar e da Atmosfera
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Oito distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido a mau tempo