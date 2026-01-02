Oito distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido a mau tempo

A precipitação por vezes forte, que pode ser acompanhada de trovoada, levou ainda o IPMA a emitir um alerta para os distritos de Lisboa, Setúbal, Beja e Faro.

Oito distritos de Portugal continental estão esta sexta-feira sob aviso amarelo devido à chuva e vento fortes e à agitação marítima, alertou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



De acordo com um comunicado, os distritos da Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro estão sob alerta devido ao vento de sul/sueste, com rajadas que poderão atingir 110 quilómetros por hora (km/h) nas terras altas.

Além disso, o aviso amarelo também foi imposto, devido à agitação marítima, com ondas cuja altura pode chegar a 2,5 metros, no distrito de Faro.

A precipitação por vezes forte, que pode ser acompanhada de trovoada, levou ainda o IPMA a emitir um alerta para os distritos de Lisboa, Setúbal, Beja e Faro.

O aviso amarelo, o menos grave numa escala de três, significa um risco moderado ou “perigo potencial” devido a uma situação meteorológica, como chuva forte, ventos ou outros fenómenos, que pode causar transtornos, mas com uma probabilidade baixa a moderada de causar danos significativos.

