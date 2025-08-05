Sábado – Pense por si

CRIME. A GUERRA DA NOITE QUE MATOU 13 PESSOAS EM AMARANTE

A matança do Meia Culpa

João Amaral Santos 05 de agosto de 2025 às 23:00

A vaidade e inveja de José Queirós levou-o a pagar pela destruição de uma boîte rival em Amarante. Na madrugada de 16 de abril de 1997, três homens incendiaram o Meia Culpa e mataram 13 pessoas.

O telefone da Polícia Judiciária do Porto tocou por volta das 4h30 da madrugada do dia 16 de abril de 1997. O piquete de serviço quase saltou da cadeira, mas o que ouviu do outro lado da linha logo lhe enxotou o sono: tinha havido “um incêndio numa boîte em Amarante e havia muitos mortos”, informava um GNR.

