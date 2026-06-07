10 Junho: Seguro apela a que Luxemburgo alargue opção curricular de ensino de português

Presidente da República lembrou que um terço dos residentes no país é lusófono.
O Presidente da República afirmou este domingo que apelou aos responsáveis do Luxemburgo para que alarguem a disponibilização do português como língua de opção no programa curricular, lembrando que um terço dos residentes no país é lusófono.
O Presidente da República, António José SeguroLusa
António José Seguro falava numa sessão com alunos que aprendem português no Luxemburgo, país que visita desde sexta-feira e que marca o arranque das comemorações oficiais do Dia de Portugal, a que se juntou hoje o primeiro-ministro, Luís Montenegro.
O chefe de Estado salientou que o português "é uma chave que abre portas no mundo inteiro", falado por 260 milhões de pessoas em quatro continentes.
"Quando estiverem cansados nas aulas, lembrem-se disso. Não estão apenas a aprender uma língua, estão a ligar-se ao mundo", afirmou.
Aos pais e professores, assegurou que o seu papel "é reconhecido e valorizado pelo Presidente da República de Portugal e também pelo primeiro-ministro", que tinha discursado minutos antes.
"Deixei aos responsáveis luxemburgueses um apelo claro: que alarguem a disponibilização do português como língua de opção no programa curricular do nosso ensino, aqui, num país onde cerca de um terço de residentes é lusófono, onde o português é a segunda língua principal falada em casa pelos alunos do ensino público e isso é relevante para o nosso país", disse.
Para Seguro, esta é "uma opção decisiva para o fortalecimento de uma comunidade dinâmica e coesa".