Cirurgias caíram 33% e consultas nos hospitais 17% durante a pandemia

A pandemia teve um enorme impacto na atividade do Serviço Nacional de Saúde (SNS). De acordo com dados solicitados pelo Negócios ao Ministério da Saúde, complementados com informação do Portal da Transparência, entre março e agosto houve uma quebra acumulada de 33% no número de cirurgias realizadas e de 17% das consultas em ambiente hospitalar. Em todos os meses, mesmo quando a pandemia parecia mais controlada, houve um recuo na atividade hospitalar.

Leia mais no Jornal de Negócios.