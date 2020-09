A ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou esta quarta-feira que Portugal assiste em 2020 a uma "tendência de recuperação" em relação ao ano passado no que toca a consultas médicas de cuidados de saúde primários, om uma descida homóloga de 4,4% em agosto - era de cerca de 10% em maio. Em ambiente hospitalar foram feitas menos 12,6% do que em agosto do ano anterior. Mas em maio o diferencial era superior a -16%.

Em conferência de imprensa para atualização dos números da Covid-19 em Portugal, a governante esclareceu que, face a agosto do ano passado, os números que se verificam são de recuperação também para intervenções cirúrgicas mas, ainda assim houve menos 100 mil intervenções cirúrgicas (-22,2%).

As afirmações de Marta Temido surgem após uma notícia do Jornal de Negócios desta quarta-feira, que indica que, entre março e agosto, realizaram-se menos um terço das cirurgias feitas no mesmo período do ano anterior (-33%) e que, nas consultas hospitalares, a quebra era inferior (-17%).



A governante afirmou, no entanto, que será difícil igualar o que foi registado em 2019, que foi um ano "exemplar" nos cuidados de saúde e que o objetivo não é "empurrar" os utentes para fora do SNS.

Marta Temido avançou ainda, no início da conferência de imprensa, que o R(t) da Covid-19 em Portugal entre 21 e 25 de setembro foi de 1,07, permanecendo assim acima do limite invisível em que uma pessoa infetada consegue propagar o vírus a mais do que uma pessoa.