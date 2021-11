Quem tem medo de Bruxelas?

Na última semana, foi novamente avistado às portas da casa comum europeia o elefante negro que passeia pelo Médio Oriente. A chegada de milhares de refugiados à fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia, apesar de retratada como uma nova crise humanitária, provocada pelo ditador Alexander Lukashenko, ou como fruto do incumprimento comunitário dos valores humanitários de asilo, representa, acima de tudo, um ataque à integridade territorial e à coesão política da União Europeia.

O agravamento da "crise dos refugiados" é resultado do papel que a Turquia e a Rússia vêm desempenhando na instabilidade político-securitária no Médio Oriente. Mas será também o resultado do tipo de avaliação estratégica que efetuam à vontade política e (in)capacidade institucional instaladas em Bruxelas.

Já não é a primeira vez, e com certeza não será a última, que Erdogan transforma em armamento pesado os movimentos de migrantes e refugiados através do Médio Oriente, jogando a sua cartada interna antieuropeia e anti curda.