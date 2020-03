Um elefante negro passeia pelo Próximo Oriente

Os elefantes negros não existem. O que existem são problemas, que na verdade, erguem-se bem visíveis a todos, mas com os quais ninguém quer lidar, portanto, opta-se por camuflar a sua existência. Depois, quando esses problemas irrompem no nosso quotidiano, todos fingimos espanto e choque.

A instabilidade que atravessa o Próximo/Médio Oriente, há cerca de 20 anos, é um dado real, assim como são as sucessivas crises humanitárias que dela imanam. A morte do líder da organização terrorista estado islâmico (OTEI) al-Bagdahdi, em outubro de 2019, imprimiu uma nova dinâmica geopolítica à região, não menos perigosa, incerta e desumana do que a anterior, ao fazer desaparecer o contrapeso entre a ação e a reação. Perde-se, momentaneamente, a noção das proporções nas atuações dos diversos atores implicados no futuro da região.

O golpe de morte contra cerca de três dezenas de soldados turcos, que nem a OTEI alguma vez ousou praticar e a consequente retaliação pelas Forças Armadas Turcas, são sinais desta nova ordem regional. O regime sírio e o seu aliado russo não teriam deliberadamente atacado os militares turcos se a presença militar dos EUA, no norte da Síria, não fosse meramente simbólica. Moscovo calculou que era o momento de vingar a morte do piloto russo abatido em 2015. A verdade é que ao aparelho militar russo, já é desnecessária a manipulação propagandística das freiras ortodoxas militantes e dos alegados terroristas disfarçados de Capacetes Brancos para ocultar as intenções ofensivas de Moscovo na Síria.

Por seu turno, o presidente turco Erdogan não teria reagido de forma tão contundente e decidida, - apesar de não ter atingindo senão o flanco mais débil do inimigo -, se não intuísse que poderia contar com a indiferença russa face à morte dos soldados sírios. Neste momento, Erdogan perceciona que controla a escalada militar, mesmo que atravesse as linhas vermelhas no conflito.

É um jogo de soma zero entre a Turquia e a Rússia. A Turquia mantem a preponderância no norte da Síria para bloquear as ambições nacionalistas curdas, enquanto Putin dispõe do seu "conflito congelado" na região, que lhe permite manter bases militares e alicerces políticos no Mediterrâneo e no Próximo Oriente, e impede que a região tombe para o lado do Ocidente.

Neste compasso foi inaugurado o gasoduto TurkStream, que autoriza à Rússia mais uma via de fornecimento de gás ao continente europeu, desta vez através do Mar Negro, contornando a Ucrânia. Em breve será também inaugurado o sistema de misseis de defesa antiaérea S-400 que Moscovo forneceu às Forças Armadas Turcas, certamente na convicção de que Ancara irá direcioná-lo contra um inimigo que se afigure politicamente correto. Não obstante, a OTAN não hesitou em declarar o "apoio moral" à atuação do seu estado-membro Turquia. Enquanto alguns generais em Bruxelas e Washington diziam: esta não é a Turquia ataturkiana que conhecíamos.

Avistou-se, novamente, o elefante negro quando Erdogan decidiu dar oportunidade a alguns milhares de emigrantes e refugiados, (principalmente sírios e afegãos, mas também iraquianos, iranianos e paquistaneses) que residiam, há anos, nos arredores de Istambul e pagar-lhes os últimos quilómetros da viagem, em táxis e autocarros, até ao sonho europeu.

A chegada de uma nova vaga de refugiados às portas da Europa não foi diretamente provocada pelas escaramuças militares turco-russas na província síria de Idlib. Foi uma opção estratégica de Erdogan, que pretende transmitir ao seu eleitorado nacionalista que todas as ações necessárias serão levadas a cabo para defender e proteger solo e sangue turcos.

Já não é a primeira vez que Erdogan, sabendo que este é o tema socio-politicamente fraturante para as abertas e permeáveis democracias europeias, utiliza a arma demográfica na guerra entre e no meio dos povos. No passado, tinha utilizado a arma da poderosa diáspora turca para tentar influenciar as eleições na Alemanha e nos Países Baixos, e também na chantagem negocial contra a UE em 2016. Aliás, Erdogan justifica a sua intervenção em solo sírio com a defesa da minoria étnica turcomana que habita o norte da Síria e se encontra envolvida com organizações terroristas como a Al Qaeda e afins.

A impotência que a UE demonstra na reação à previsível chegada de mais uma nova vaga de refugiados revela a ausência de rumo na eurocracia, em especial, quanto ao seu papel em relação ao mundo próximo. A mera perspetiva do regresso ou influxo em solo europeu de potenciais salafi-jiadistas faz estremecer Bruxelas de pânico político.

Bruxelas terá de perceber que os milhões de emigrantes que caminham, há anos, em direção à Europa, guiados pelos seus smartphones, fogem não só aos conflitos e violência, mas também a regimes corruptos e à perseguição religiosa ou étnica, procurando a liberdade e os pluralismos socioeconómicos europeus. Estes migrantes, entre os quais emigrantes africanos que atravessam todo um continente para arriscar a travessia do Mediterrâneo, movem-se numa esperança alimentada pelas redes de compatriotas e pelos laços familiares. É evidente que esta Europa tem nomes próprios, chama-se Roma, Paris, Bruxelas, Berlim e Londres. A restante Europa é ignorada pelos próprios visitantes.

A UE "útil" e a UE "eupática" terão de contribuir para que o Médio Oriente e África se convertam em espaços de coprosperidade, sendo imperioso desenhar e aplicar uma grande estratégia, que estabeleça convenções e programas de ajuda política, militar, económica e social com estes mundos próximos, caso ainda pretendem prosseguir na construção da casa comum europeia. Para tal, não bastam medidas avulsas, através da distribuição ad hoc de envelopes financeiros, que apenas servem os interesses das potências ou líderes rivais da UE.

Se tal não suceder, a pacificação da Síria surgirá sempre como longínqua, servindo este impasse conflitual a todos os intervenientes externos na guerra civil, embora Bashar al-Assad também não se sinta atormentado pela miséria e sofrimento do seu povo.

Os elefantes negros vão continuar a passear pelo Próximo/Médio Oriente, sendo bem provável que o virar de página – ou será mais o virar de costas? -, dos EUA no Afeganistão, possa trazer novas violências imagináveis para os povos europeus.

Paulo Batista Ramos