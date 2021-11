A importância de debater o Estado de Direito na Europa

A conferência será uma oportunidade para debater o Estado do Direito na Europa, a União Europeia e os sistemas judiciais nacionais e europeus, com conceituados oradores nacionais e internacionais.

Nos próximos dias 9 e 10 de dezembro irá decorrer, em Lisboa, uma conferência internacional subordinada ao tema do Estado de Direito na Europa, organizada pela Associação dos Magistrados Europeus para a Democracia (MEDEL), as suas associadas Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) e Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP), em conjunto com a Escola de Direito da Universidade Católica Portuguesa.

A conferência será uma oportunidade para debater o Estado do Direito na Europa, a União Europeia e os sistemas judiciais nacionais e europeus, com conceituados oradores nacionais e internacionais, entre os quais o Comissário Europeu de Justiça, Didier Reynders, a Procuradora Geral de Espanha, Dolores Delgado, a Ministra da Justiça, Francisca Van-Dunem, o Presidente do conselho consultivo dos procuradores europeus, António Vercher Noguera, diversos professores universitários, deputados no parlamento nacional e europeu e magistrados judiciais e do Ministério Público.

Entre os temas que serão debatidos encontram-se os problemas estruturais da independência do poder judicial na Europa, a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Diretos do Homem sobre a independência do poder judicial, a evolução da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, a relação entre este Tribunal e os juízes nacionais, as linhas de atuação futura das instituições europeias e a posição do Ministério Público e necessidade de regras europeias sobre independência interna/externa.