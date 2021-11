Guerra Fria no Ribatejo

A verdade sobre a participação do Estado Novo, a partir de um ermo ribatejano, na cruzada antissoviética, e o que aconteceu depois do 25 de Abril.

Financiada até 1972 por empresas de fachada da CIA (ACLR, ACLB, ACL, RLC), a RARET SARL foi criada em julho de 1951, em Lisboa, e dissolvida em 1996.



Tinha um largo encargo sobre os ombros: transmitir, através do que seriam as suas 25 antenas e os seus 342 funcionários, sediados em Glória do Ribatejo-Maxoqueira (a meia hora de Santarém), uma “mensagem de esperança e libertação” para os povos subjugados pela URSS, desde o início da Cortina de Ferro.



Claro, que do ponto de vista do poder soviético, dos seus aliados e companheiros de caminho, tratava-se meramente de uma voz poderosa do imperialismo americano.