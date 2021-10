O esforço de Taiwan para um futuro global com zero emissões líquidas

Enquanto a pandemia de Covid-19 assola o mundo, as concentrações de dióxido de carbono na atmosfera continuam a bater recordes. A contribuição do Grupo de Trabalho I para o Sexto Relatório de Avaliação publicado pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas em Agosto de 2021, confirmou fortemente que a atividade humana promoveu o aquecimento da atmosfera, oceanos e solos.

A atmosfera, os oceanos, a criosfera e a biosfera sofreram mudanças amplas e rápidas. O clima em 2021 também foi instável, como pode ser visto pela tempestade de Inverno no Estado americano do Texas que danificou gravemente o sistema de energia e as temperaturas registadas de quase -50 graus Celsius na Costa Oeste dos Estados Unidos. Da mesma forma, a Europa Ocidental e a China sofreram com fortes chuvas. Além disso, Taiwan teve a sua pior seca em mais de 50 anos, seguida de chuvas anormalmente fortes. Pode constatar-se claramente como as mudanças climáticas afectaram profundamente o mundo inteiro.

Com eventos climáticos extremos a desafiar o mundo inteiro, as Nações Unidas apelam a todos os países a implementarem o Acordo de Paris e a tomarem medidas mais pró-ativas. Como membro responsável da comunidade internacional, Taiwan esforça-se por se integrar nos empenhos globais para mitigar as mudanças climáticas. A Presidente Tsai Ing-wen declarou, no Dia da Terra deste ano (22 de Abril), que atingir zero emissões líquidas até 2050 é a meta do mundo, incluindo Taiwan. Também revelou metas claras de emissão de gases de efeito de estufa para Taiwan. Na 33.ª reunião do Conselho Nacional para o Desenvolvimento Sustentável, o Premier (Presidente do Yuan Executivo) Su Tseng-chang anunciou a inclusão da meta de zero emissões líquidas para 2050 na alteração da Lei de Gestão e Redução de Gases de Efeito de Estufa, demonstrando a determinação de Taiwan em reduzir ativamente as emissões de carbono. Mais e mais fortes mecanismos de gestão e sistemas de incentivos serão introduzidos com outras emendas vitais para aumentar a eficiência da governação, introduzir mecanismos de preço do carbono e adaptar estratégias para as mudanças climáticas. Tais medidas visam estimular o investimento privado em pesquisa e desenvolvimento, bem como a participação pública no desenvolvimento sustentável de Taiwan.

Taiwan estabeleceu metas de redução de longo prazo e está a planear um caminho prático para alcançar zero emissões líquidas em 2050. O Yuan Executivo coordenou ministérios e agências relevantes, reuniu um grupo de trabalho sobre os caminhos para atingir as zero emissões líquidas e procurou consultoria profissional da Academia Sinica e do Instituto de Pesquisa de Tecnologia Industrial. Quatro grupos de trabalho foram formados para se focarem nas áreas de energia descarbonizada, indústria e eficiência energética, transporte verde e eletrificação de veículos e tecnologia de carbono negativo para realizar avaliações técnicas interministeriais. Relativamente às políticas energética e industrial, os marcadores de curto, médio e longo prazo para 2030, 2040 e 2050 serão definidos no rumo para o objetivo de zero emissões líquidas. Além disso, a Administração de Protecção Ambiental (EPA) e outros ministérios e agências relevantes lançaram uma consulta pública sobre visões para 2050 para facilitar o diálogo social sobre questões críticas, como o descarte de carbonos agrícolas e florestais, edifícios com zero emissões líquidas, transporte verde, indústrias de baixo carbono, instrumentos económicos e apenas transformação. Com participação diversificada de todos os sectores e investimento em pesquisa e desenvolvimento em tecnologia inovadora, Taiwan irá procurar o caminho de governação climática mais adequado para o seu desenvolvimento sustentável.