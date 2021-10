Isto é que vai uma crise

Se a crise for evitada, não será em nome do País. Será pelo simples facto de PS e Bloco terem repensado as respectivas estratégias e verem agora vantagens eleitorais em continuarem com a farsa. O País, como sempre, não faz parte destes cálculos.

DIGAM O QUE DISSEREM, a culpa desta crise política é do Passos. Em 2015, quando o homem ainda andava por aí, as esquerdas juntaram-se pela primeira vez na história com o firme propósito de o derrubarem.



Missão cumprida. E quando os simples perguntavam qual era o programa alternativo das festas, para além de um vago “virar a página da austeridade”, as esquerdas riam-se. Programa? Quem precisa disso?



O programa era o ódio à direita – e, no caso de António Costa, a sua própria sobrevivência política, depois de uma derrota eleitoral particularmente vexatória.