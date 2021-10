A Las Vegas portuguesa

Com 24 graus e sensação térmica de “o verão voltou”, no último fim de semana o Sul do País não quis nada com o outono. As praias, com ar de que não planeiam ir a lado algum, dedicaram-se ao flirt descarado com os turistas. E como normalmente gente fora de casa gosta de tratar as boas surpresas com garfo e faca, os areais estiveram cheios.