O gangue dos tribunais

Carlos Alexandre foi metido no canto da sala e virado com a cara para a parede. O mau comportamento judicial é uma evidência clamorosa. O senhor conselheiro que está na vice-presidência do Conselho Superior de Magistratura quer despachá-lo dos processos que desonram a República.

O círculo a fechar-se. As consciências preocupadas com os maus caminhos de uma justiça do 24 de Abril, que prende para investigar, que atropela todos os dias os mais básicos direitos humanos, podem descansar. A justiça irá, finalmente, entrar nos eixos. Irá, finalmente, entrar em todos os padrões de respeitabilidade, seriedade e eficácia exigidos todos os dias nos lancinantes fóruns mediático-televisivos. Entrará, finalmente, nos padrões humanistas desejados há muito pela excelsa Ordem dos Advogados e pelos seus associados mais envolvidos nos ditos casos mediáticos. Que são, também, aqueles associados mais ativos no combate ao famoso “populismo penal” do juiz Carlos Alexandre, do procurador Rosário Teixeira, do inspetor tributário Paulo Silva e de alguns descontrolados coordenadores e inspetores da Polícia Judiciária, que teimam em pegar nalguns processos mais extravagantes, que aborrecem gente séria e cumpridora do nosso meio político e empresarial.