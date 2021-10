Instantâneos (ou quase) 65

Meninos

Vivam os queques que discutem os malefícios de Squid Game nos jovens de hoje. "One, two, Freddy is coming for you." Lembram-se das garras de Krugger? (1984) E do psicopata Myers? (1978). E do Massacre no Texas? (1974)? E do Shining? (1980). E do...



Não percebo qual é o problema de eleições antecipadas. Dizem os profetas da desgraça que não vêm em boa hora porque a pandemia, porque a bazuca da massa, porque a estabilidade. A democracia é mais importante que decisões avulsas.



Haja pachorra

Há gente com cargos públicos que fica muito desgostosa com a democracia quando os jornalistas divulgam as suas declarações de rendimentos. Acham que a lei obriga a declarar, mas isso devia ser um mero formalismo.