Sábado – Pense por si

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes Jornalista
30 de setembro de 2025 às 23:00

A Geni e os excedentes orçamentais

A vilipendiada Segurança Social, "feita prá apanhar como na canção de Chico Buarque, está a bancar o excedente das contas públicas, com a ajuda dos vilipendiados imigrantes. A política tem riscos.

Aqui há anos, um bom jornalista que infelizmente já não está neste ofício – chamado Manuel Esteves – lembrou a canção “Geni e o Zepelim” a propósito da Segurança Social. A analogia faz hoje mais sentido do que nunca e, por isso, vou copiar o Manel sem pudor. Para quem não conhece: a Geni de Chico Buarque é um “poço de bondade” cujo corpo é “de quem não tem mais nada” e que, apesar disso ou por isso, é maltratada pela cidade, que canta “joga pedra na Geni, ela é feita pra apanhar”. Um dia, Geni salva a cidade de um invasor, não sem antes a cidade lhe rogar que aceite passar a noite com esse invasor. Logo na manhã seguinte, contudo, já todos gritam “joga pedra na Geni, ela dá pra qualquer um”.  

A Geni e os excedentes orçamentais