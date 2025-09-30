Dicas para que não tenha insónias. E ainda: reportagem com dois dos candidatos às Autáquicas no Porto; as histórias da Volta a Portugal a Cavalo

Escrever sobre como ter uma boa noite de sono provocou insónias à jornalista Susana Lúcio. As entrevistas desenrolaram-se na primeira semana de aulas do filho mais velho, de 10 anos, que mudou de escola. As alterações na rotina - que envolvem acordar uma hora mais cedo, preparar o almoço para a criança levar e lidar com a ansiedade dos dias em que o filho vai sozinho para casa – juntamente com a informação recolhida sobre o que afeta o sono levou-a a acordar de madrugada sem conseguir voltar a adormecer. Da primeira vez, deixou-se ficar na cama, cumprindo o erro mais comum de ficar à espera do sono deitada e ver as horas passar. Na segunda ocasião, aproveitou que a máquina de lavar roupa tinha acabado e foi estender a roupa, apenas com a luz do exaustor ligada. Desta vez, regressou à cama ao primeiro bocejo e voltou a adormecer.