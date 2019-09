Santos em Belgrado

ePaper ou encontre-o nas bancas a 05 de setembro de 2019.

Dois jogos, dois pontos. O apuramento de Portugal para o Euro 2020 começa assim-assim, com dois empates em casa, ambos na Luz, vs. Ucrânia (0-0) e Sérvia (1-1). Três meses depois, eis mais uma jornada dupla, agora fora de casa. Primeiro é Belgrado, depois, Vilnius.Se a viagem à Lituânia é uma novidade para a nossa seleção, a visita à Sérvia é já um hábito. De bom prenúncio, aliás. É lá que ganhamos 2-1 e acabamos em primeiro lugar o grupo de qualificação do Euro 2016 para garantir o lugar de cabeça de série no sorteio. E é também lá que Fernando Santos, então no FC Porto, empata 1-1 com o Partizan, em setembro de 2000, para a Taça UEFA.