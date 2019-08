Marega, o MVP

ePaper ou encontre-o nas bancas a 28 de agosto de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 28 de agosto de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Cidade do México, Distrito Federal, 13 horas. Começa o clássico Benfica-FC Porto, na Luz, através da ESPN. O narrador e o comentador ganham asas no uso da palavra sobre Marchesín e Corona. É só histórias do campeonato mexicano e tal, há alegria no ar.Quando Marega toca a primeira vez na bola e ela sai disparada sem rumo, há um silêncio constrangedor. Na segunda vez, idem, idem. Na terceira, aspas, aspas. Há alergia no ar. Alergia ao Marega.