Primeiro contra último

É aproveitar agora, depois é mais que provável que isto da 1ª divisão caia na pasmaceira de sempre, aquela história dos dois galos para um poleiro. É aproveitar agora. No regresso à competição, com a 5ª jornada, há jogos incríveis. Como o do Sporting no Bessa, em que acumula mais, muitas mais, derrotas do que vitórias (14-22) e mais golos sofridos do que marcados (66-68). Ou do FC Porto em Portimão, onde o histórico até revela uma tendência dos algarvios para incomodar os portistas. Ou a visita do Gil Vicente ao Benfica, onde já acumula duas vitórias no seu currículo, uma na antiga Luz (1-0), outra na nova (2-0).Tudo isso é engraçado, divertido, mas nada, nada mesmo, bate o jogo de sábado à tarde entre Famalicão e Paços de Ferreira. Entre quem? Entre as duas equipas recém-promovidas da 2ª divisão. Vamos tentar outra vez: entre quem? Entre o primeiro e o último classificados. Épico, inédito.Famalicão em primeiro lugar, isolado, com 10 pontos. Paços em último, isolado, só com um. Famalicão sem derrotas, Paços sem vitórias. Famalicão marca de todas as maneiras e feitios (pé esquerdo, pé direito, cabeça, dentro e fora da área), menos de penálti. Paços só sabe marcar de penálti (Marco Baixinho no Bessa). É ver e desfrutar.