Viúva Rosa

A 7 de Outubro de 2019, Portugal alvoreceu mais colorido. Do cinzentismo quadripartido de há apenas 20 anos (PS, PSD, CDS-PP e CDU), chegámos ao actual poliedro de nove faces em full technicolor: o rosa amoroso do PS, sempre disponível para o flirt; o laranja espremido do PSD; o vermelho violeta do Bloco; o encarnado de tijolo refratário do PC; o azul furtivo do CDS; a cor de burro quando foge do PAN; o azul celestial da Iniciativa Liberal; o escarlate do Livre; o preto fuligem do Chega. Com este último, a intolerância populista chega ao hemiciclo. No resto, apesar da exuberância cromática, quase todos perderam.O PS perdeu a maioria absoluta que não conseguiu esconder que queria. O PSD, no seu pior resultado desde 1983, cantou vitória e perdeu a vergonha na cara - Rio, verde de raiva, culpou as sondagens, a SIC, o Bernardo Ferrão, "os inimigos internos unicamente movidos por interesses pessoais, "os comentadores com agenda política" (José Miguel Júdice, rubro de despeito, respondeu que "Rio é um homem mesquinho e vingativo"), os jornais, a Internet, a telefonia e os telegramas cantados. O Bloco perdeu votos e a hipótese de virar as costas a Costa. A CDU perdeu outra vez representatividade social e - provavelmente - o seu líder. O CDS perdeu 2/3 dos parlamentares, regressando ao mini-SUV.Só os mais pequenos ganharam. Mas todos - até a demissionária Cristas - surgiram enfiados em blazers azuis, num uníssono tonal de camisas celestes, ardósia, cobalto, ametista, ou sob blusas de brancos orquídea. O tom hermenêutico mais fúcsia da noite pertenceu de novo a Rio. A frase é imortal: "existiu uma derrota na medida em que um ganhou e o outro não ganhou" (a doirada Lili Caneças de 1989 não diria melhor). Costa, no seu clássico carmim, incapaz de esconder o Maquiavel carmesim que lhe palpita o coração, sublinhou a "campanha assente em casos e ataques pessoais", numa referência verde tropa a Tancos.Tanto Rio como Costa demonstram que a brutal honestidade de umas eleições põe sempre os candidatos a nu, sem Photoshop, naquele marron rosado onde se notam a celulite e as gordurinhas. Se o poder é o mais colorido dos afrodisíacos, a sua ausência é a cinta bege da lingerie política. Resta uma verdade a preto e branco: sem o PC ou o BE, o PS caminhará solteiro e de sorriso amarelo. Será agora António Costa uma viúva rosa?