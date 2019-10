ePaper ou encontre-o nas bancas a 25 de setembro de 2019.

Em Rattlesnakes, dos Lloyd Cole and the Commotions, a heroína da canção, Jodie, "parece a Eva Marie Saint de Há Lodo no Cais" e lê Simone de Beauvoir. Quando escreveu a canção há 35 anos – parece que foi ontem, nenhum de nós está a caminhar para novo –, Cole nunca tinha lido Beauvoir. Mas rimava bem. Por vezes, é o que basta. Por vezes, não. Quando engendraram Rapture em 1980, Chris Stein e Deborah Harry, guitarrista e vocalista dos Blondie, abriam os anos 80 lançando o hip-hop para o comboio do progresso e rindo a caminho do banco. O teledisco mostra Debbie a mover-se como só ela sabia, de top preto e calções cinza, em rap digno dos precursores Sugarhill Gang (mas que estes ainda não tinham libertado do gueto). Em 1974, Debbie estava nervosa enquanto actuava em palco com a sua girls band, The Stilettos.Decidiu fixar-se numa silhueta entre o público. Era Chris. Ficaram juntos década e meia. Em 1999, Chris Stein casaria com a actriz Barbara Sicuranza – Debbie suscitava-lhe muitas sensações, mas nunca o fez sentir-se seguro.Em 1903, Frank Lloyd Wright apaixonou-se à primeira vista (há outra forma?) pela mulher de Edwin Cheney, um vizinho de Oak Park, o subúrbio florestado de Chicago onde o arquitecto vivia. Frank trocou a mulher, Kitty Tobin, por Mamah Cheney, feminista de inteligência faiscante. Viveram juntos até 15 de Agosto de 1914, quando Julian Carlton, um empregado de Taliesin, a casa que Frank desenhara para ela, pegou fogo à propriedade e matou à machadada Mamah, as filhas desta do casamento com Edwin, um jardineiro e três ajudantes. 23 anos depois, foi inaugurada uma das casas mais notáveis de Wright, The Jacobs House, em Madison, Wisconsin, uma vivenda térrea de vermelho Cherokee e janelas altas brotando do solo, naquelas linhas nipónicas de idílio pela verdura circundante que prefiguram a modernidade.Tanto Debbie como Frank tiveram greatest hits mais célebres. Deborah Harry com Atomic e Heart of Glass (este coescrito por Chris Stein). Lloyd Wright com Fallingwater – haverá outra boda fulgente entre habitat natural e humano? – e a concha vitalista do museu Guggenheim. The Jacobs House foi uma das oito obras de Frank consideradas Património Mundial da UNESCO em Julho último. Rapture, a meses de completar 40 anos, estava uma década à frente do seu tempo. A música pop está para a paixão como a arquitectura está para o amor. Por regra, são histórias de amor ou paixão que começam estas coisas. E as acabam. Debbie e Chris Stein. Frank e Mamah Cheney. A primeira terminou em psicodrama. A segunda, em tragédia. Mas, pelo meio, ambas inventaram o futuro.O fotógrafo norte-americanoteve uma daquelas ideias raras pela simplicidade: em Removed, pares ou grupos de anónimos são captados na vigilância hipnótica que dedicam aos seus dispositivos móveis, mas os telemóveis não estão na imagem (foram retirados pelo fotógrafo segundos antes do registo). Ver casais na cama, famílias à mesa ou teenagers fixados no vazio enquanto ignoram o mundo em redor é simultaneamente divertido e assustador. Há poucos retratos mais claros da solidão. Uma recolha das fotos está disponível no sítio da Quartz, uma plataforma noticiosa desenhada para consulta prioritária em... tablets e smartphones.A freguesia de Arroios, onde vivo, foi escolhida como a mais cool do mundo por um painel de editores das edições internacionais da Time Out. A revista talvez pudesse obrigar esse colégio de jornalistas a passar seis meses entre os. Sim, é inestimável viver no convívio pacífico de 70 nacionalidades, onde uma imperial não custa o mesmo que em Tóquio, a violência se limita – por agora – aos carteiristas e é possível alternar a Biblioteca de São Lázaro com a Casa Independente. Mas pagaria para ver os habitantes do bairro de Embajadores, em Madrid (mais mal classificado neste ranking), a evitarem a sujidade nas ruas que desaguam no Largo do Intendente, a contornarem os carros estacionados como escaravelhos mortos pela Rua do Forno do Tijolo ou a colocarem tampões nos ouvidos antes de adormecer sob as centenas de alojamentos locais que transformaram a freguesia num videoclip dos Megadeth.Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico