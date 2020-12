Quando acordarmos do Inverno do nosso descontentamento, estaremos dispostos a mudar? Algum do desgosto de hoje prova o nosso amor, mas muito desgosto provará demasiada fraqueza de espírito. No Outono de 2021, num passeio de mãos dadas e rosto fresco como poetas, talvez não choremos sobre as desgraças passadas, porque essa é a forma mais segura de atrairmos outras. Mas sabemos agora, e saberemos amanhã, que é mais fácil obter o que se deseja com um sorriso do que com a ponta afiada da amargura. É necessário estarmos preparados para melhorar. É preciso não ter medo do medo, ou fome da fartura.A paixão aumenta em função dos obstáculos que se lhe opõem, e não é possível mais paixão pela vida do que na manhã seguinte ao longo sono que agora dormimos. É claro que nos sentimos num imenso cenário de dementes. Sofremos muito com o pouco que nos falta, e gozamos pouco o muito que temos. Um excêntrico como Shakespeare, que sabia duas ou três coisas sobre a vida, a morte e a forma desesperada como nos agarramos a uma e jogamos às cartas com a outra, esse relâmpago de letras nascido a seguir à praga de Londres de 1563 e sobrevivente de duas pestes num tempo em que a única vacina era encontrar uma igreja e rezar, escreveu há cinco séculos: "As nossas dúvidas são traidoras, e fazem-nos perder o que seria nosso pelo simples receio de tentar." Não podemos ter dúvidas de que outros dias, risos, desejos, amores nos aguardam. Na escuridão e no silêncio é difícil acreditar que existe luz e música.Mas a luz e a música estão lá, à nossa espera. Não há pior altura do que esta para envelhecer, e um homem que não se alimenta dos seus sonhos, envelhece cedo. Move-nos a capacidade de imaginar: conceber beijos, gargalhadas, mergulhos de água doce, corpos salgados, figos maduros, passeios de barco, fogos-de-artifício, planetas longínquos com plantas apaixonadas pelo sol. Só imaginando sabemos tornar o mundo real. Mas precisamos de mundo para experimentar o que sonhámos. Temos sido forçados a desperdiçar o nosso tempo. Quando for possível, não poderemos deixar que o tempo nos desperdice a nós. Pois então: quando acordarmos do Inverno do nosso descontentamento, estaremos dispostos a mudar?(N.A. Este texto foi construído a partir de citações de Shakespeare, o George Best isabelino)Foi Manuel S. Fonseca quem melhor o definiu: Maradona era um demiurgo (as crónicas de MSF sobre arte e o grande futebol - que são no essencial a mesma coisa - deviam ser emolduradas). Diego Armando governou do povo, no povo e pelo povo e, como demonstra o documentário notável de 2008 de Emir Kusturica sobre El Pibe (pode ver-se na Amazon Prime), quem reina com o povo, morre com o povo. Foram os melhores napolitanos (amigáveis tifosi, empregados de pizzarias, donas de casas, cauteleiros) que confirmaram Maradona como imortal. Foram os piores napolitanos (marginais, traficantes de droga, capi da Camorra) que lhe começaram a roubar a vida. Até no Olimpo os deuses têm pés de barro. Mas que pés... (e que mão).Não se assustem demasiado com os instintos de proteção do espaço individual provocado pela pandemia. Há os negacionistas, os moderados e os paranóicos, mas preservar um módico de espaço face a ameaças exteriores é um subproduto da evolução das espécies. Como o biólogo suíço Heini Hediger percebeu há 80 anos, todos os animais - antes do resto, é o que somos - têm distâncias de fuga (o suficiente para escapar de ameaças), de defesa (em vez de fugirmos, atacamos) e crítica (quando não há nada a fazer e é melhor aceitar o destino). Tudo isto faz parte de um campo de estudo chamado Comunicação Proxémica, onde se avalia o espaço peripessoal - o grau de tolerância para a invasão do nosso espaço físico. Este ramo da neurociência deve andar louco com 2020.