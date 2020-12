SE OS FANÁTICOS das teorias conspirativas fossem obrigados a escolher uma empresa para sintetizar as suas convicções, a Amazon seria a escolha perfeita. Há duas semanas, passaram quase despercebidas as notícias sobre greves de trabalhadores da Amazon em 12 países durante a Black Friday. Desde a fundação da gigantesca hidra online por Jeffrey Preston Bezos em 1994, são incontáveis os relatos da forma sub-humana como a empresa trata os 1,1 milhões de trabalhadores a seu cargo (mais do que o Facebook, a Google e a Alibaba combinadas).Desmaios, esgotamentos e até tentativas de suicídio são eventos recorrentes neste Átila do retalho, que usa tecnologia inovadora para "mapear" armazéns mais propensos a surtos sindicais. Essa servitude foi particularmente enfática durante 2020, já que a Amazon parece ter negligenciado o impacto da Covid-19 nos seus 75 centros de operações espalhados pelo globo (falta de máscaras e 19.816 trabalhadores infectados até Setembro), apesar dos protestos de uma mole de operadores precários, mal pagos e explorados em jornadas de trabalho onde se percorrem mais de 24 quilómetros diários por labirintos de encomendas (a Amazon diz que tudo isto são fake news). A pandemia tem sido um ovo de Fabergè num galinheiro já bem forrado a ouro: com um volume de negócios de 280,5 mil milhões de dólares em 2019 (bastante superior ao PIB português), a Amazon viu os seus resultados líquidos triplicarem no terceiro trimestre de 2020 face ao ano anterior.Bezos, produto nerdy mas letal de Wall Street, ciências da computação e A Arte da Guerra de Sun Tzu, está a caminho de dispensar a força de trabalho humana – que sua, morre e ainda por cima protesta – em benefício de robôs (mais de 200 mil em todo o mundo, da Kiva) e drones (o Prime Air, o serviço de entrega de encomendas através de uma frota colossal de drones, aproximou-se há dois meses da realidade com a licença da autoridade aérea norte-americana). Bezos já confessou que gostaria de ver aprovado um rendimento básico universal – o suficiente para nos transformar a todos em couch potatoes. Afinal, a sua meta é apenas o domínio planetário. Para isso, conta com a CIA na sua cloud, um ex-director da NSA no conselho de administração, o sistema de AI Alexa instalado em milhões de lares, uma tecnologia de reconhecimento facial, a Rekognition, que faria o PC chinês corar de inveja, a colecta metódica de dados de saúde (o polémico contrato com o NHS britânico) e um zoo de antigos militares a colaborar no desenho da sua rede de distribuição transatlântica por aviões 737 e navios de contentores (a Amazon Maritime). Daqui a poucos anos, quando o estado português negociar o seu limitado posicionamento no comércio internacional, não é com a China ou os EUA que deve negociar. É com a Amazon. À beira dela, a Google e o Facebook são gatinhos de colo. A Amazon é uma amostra de ADN do que poderá ser o corpo do capitalismo em meados do século XXI, no clímax do esboroamento dos movimentos sindicais clássicos e da ausência de mecanismos de regulação comercial e financeira que marcaram as últimas quatro décadas. A amazona e o anjo da morte podem ser uma e a mesma coisa.Pintora solicitada desde os 15 anos, violada aos 18 (e torturada em tribunal para se provar que o abuso fora verdadeiro), Artemisia Gentileschi foi um dos maiores artistas do barroco – não é correção política, é a mais pura das verdades. Quatrocentos anos depois, o seu valor universal é consagrado numa retrospectiva na National Gallery, em Londres. Se tivesse pilinha, há 150 que lá estaria.O coro de indignados face à decisão da Warner Brothers de estrear nos EUA – por agora – os seus blockbusters de 2021 em simultâneo nas salas de cinema e na plataforma de streaming HBO Max é compreensível, mas não faz sentido. Em vez de medrar no limbo das dúvidas pandémicas, o velho estúdio tenta assegurar a sobrevivência, multiplicando as formas de todos os públicos acederem às suas longas-metragens. O pecado da incerteza é dos outros.