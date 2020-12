Na sequência da reunião do Conselho de Ministros desta segunda-feira, que terminou às 23h porque o secretário de Estado João Galamba gosta de apanhar hidrogénio pela manhãzinha, foram divulgados em conferência de imprensa os conteúdos do decreto de execução do estado de emergência para os fins de semana prolongados do Natal e do Fim de Ano, aprovados após promulgação do Presidente da República entre dois shows de bodybuilding na inoculação da 29ª vacina da gripe deste Outono. Assim, para a quinzena que decorrerá entre 21 de Dezembro e 4 de Janeiro, o Governo decidiu decretar:– durante a Consoada, proibição de deslocação entre a cozinha e a sala de jantar de primos em segundo grau com mais de 1,3 g de álcool no sangue, de vizinhos que aparecem só para provar o bolo-rei e vão ficando até arrumarem com a garrafa de amarguinha e de enteados com um potencial de perdigoto 65% superior ao de Mira Amaral, em apartamentos T0 a T2 e na marquise de Cavaco Silva;– para baixar a circulação na via pública de seres humanos, de João Pacheco de Amorim e de concorrentes do Big Brother entre 31 Dezembro e 3 Janeiro, distribuir bicicletas e trotinetes pelos manifestantes em prol do salvamento da restauração e da cultura e lançá-los para os corredores de velocípedes abertos por Fernando Medina em Lisboa, garantindo via rápida ao seu atropelamento indolor (e diminuindo a pressão sobre o SNS; sempre são menos dois ou três mil queixinhas);– no fim de semana prolongado de 24 a 27 Dezembro, obrigatoriedade do uso de máscara durante a ingestão de bacalhau, rabanadas e broa castelar (como medida de excepção, a aletria e as filhós podem ser inaladas por zaragatoa); aconselha-se servir os maiores de 70 anos com postas do fiel amigo bem recheadas de espinhas – de acordo com as últimas estimativas da DGS (que poderão mudar daqui a 40 segundos), é preferível falecer com uma espinha de bacalhau encravada no gargalo que de Covid;– outras medidas de diminuição do contágio familiar: estabelecimento de cordões sanitários entre sogras e genros em todo o perímetro da mesa de Consoada; separação física entre os convivas e o seu sentido de humor (como estímulo para rápida berraria com viseiras e jantares interrompidos ao fim de 20 minutos); distribuição de prendas com recurso ao teletrabalho; colocação de sobrinhos negacionistas ao lado de tios hipocondríacos; os restaurantes e as bocas reacionárias dos avós terão de fechar às 22 horas.Atravessámos uma semana de esperança com o anúncio da iminente segunda vacina. Mas é razoável lembrar que, no próximo meio ano, 80% dessas vacinas servirão apenas 14% da população mundial – já se sabe, há humanos mais humanos do que outros. Os países ricos têm outra "força negocial", e recursos superiores no difícil transporte e armazenamento a frio. Com duas tomas para assegurar a eficácia, serão necessários 9 mil milhões de doses para vacinar 60% da população – como é impossível assegurar depressa este volume, poderá demorar-se dois anos a vacinar menos de 2/3 dos utentes. Também se desconhece o potencial de contágio de um vacinado, e ninguém sabe quanto dura o período de imunidade. Preparem-se para renovar o stock de máscaras e álcool-gel.No Congresso do PCP deste fim de semana, devidamente blindado pela Constituição, pelo carinho oferecido ao PS no Orçamento e pelo lendário sentido de responsabilidade dos comunistas, Jerónimo de Sousa prepara-se para o 17.º ano como secretário-geral. Serão apenas 600 delegados – é um comício num táxi para o PCP – no Pavilhão Paz e Amizade em Loures, e a pacífica atmosfera convida ao planeamento de uma transição suavíssima para João Ferreira. O futuro timoneiro tem apenas 42 anos e uma carinha laroca de Maiakovski do Jardim Botânico, mas cuidado com as aparências: o eurodeputado que desconfia da União Europeia, ex-membro do Sector Intelectual (sic) da direcção regional do partido, é um ortodoxo feroz. À beira dele, Jerónimo parece o gatinho de Bakunin.