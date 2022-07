Crescer com Sally Rooney

No final de Conversas Entre Amigos, o primeiro romance da irlandesa Sally Rooney, a protagonista, Frances, de 20 anos, metida até aos cabelos num affair com Nick, um actor na casa dos 30 casado com uma amiga escritora, concorda com ele num facto: o relacionamento entre ambos nunca terá futuro. Mas acrescenta: “Se duas pessoas se fazem felizes, então é porque resulta.”