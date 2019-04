O trono da ficção

Porque é a Guerra dos Tronos rainha da ficção audiovisual planetária e o maior acontecimento de cultura pop da década?Quando faltam 10 dias para a derradeira temporada da série inspirada nos romances de fantasia épica do norte-americano George R. R. Martin, após estreia cautelosa em 2011 na HBO, há estudos académicos, teses filosóficas, análises históricas (L'Univers Impitoyable de Game of Thrones, de Nicolas Allard), ensaios políticos (Ganar o Morir - Lecciones Politicas en Juego de Tronos, coordenado por Pablo Iglesias, do Podemos espanhol), dissertações financeiras (Game of Thrones on Business, de Tim Phillips e Rebecca Clare), monografias cartográficas ou livros de cozinha (A Feast of Ice & Fire, de Chelsea Monroe-Cassel e Sariann Lehrer) que tentam explicar o fenómeno. Porque tantos gostam tanto de A Guerra dos Tronos?Há duas razões simples. A primeira prende-se com as raízes realistas da série. Apesar dos dragões de Daenerys Targaryen ou da magia negra de Melisandre, A Guerra dos Tronos tem mais pontos comuns com a crua realidade medieval do que com os voos místicos de O Senhor dos Anéis de Tolkien, The Sword & Sorcery de Robert E. Howard ou as façanhas redentoras dos mitos arturianos - num golpe de génio, livros e série cortam a cabeça à figura mais honrada da trama, Ned Stark, um cavaleiro de lendas celtas, pouco depois de a intriga arrancar.O mundo imaginário de Westeros é parecido com o Império Romano de Edward Gibbon e a Dinamarca segundo Shakespeare, bebe em Maquiavel e arrasa o heroísmo das narrativas clássicas - as personagens da série movem-se por zonas moralmente mais cinzentas do que o cabelo do Rei Lear. O que nos leva ao segundo motivo do sucesso: embora não o pareça à primeira vista, A Guerra dos Tronos é um espelho da diluição ética de hoje e um aviso face às incertezas de amanhã.Quando já não sabemos os terrenos que pisamos, à mercê de líderes que nos vendem o Outro como a encarnação de todos os males, o futuro tornou-se mais incerto do que nunca. Portanto: "Winter is coming" ("O Inverno está a chegar"). Ele chegará em simultâneo no mundo inteiro, como uma missa papal para os agnósticos e os heréticos, um evangelho apócrifo por semana, religiosamente, em formato - a série de longa-duração espraiada por cerca de uma década - que convida à fidelidade negada pelo individualismo da literatura e pelo happening finito do cinema.A Guerra dos Tronos hipnotizará centenas de milhões de espectadores em 129 países porque os seus protagonistas são anti-heróis, os seus conflitos são ambíguos e nenhuma vedeta está a salvo de ir desta para pior. Tirania, incesto, sadismo, canibalismo, racismo, estupro? Está tudo na história da Europa, das invasões bárbaras a Napoleão. E continua à espreita.A vitória do comediante Volodymyr Zelensky na primeira volta das presidenciais ucranianas deveria ser motivo de esperança global. Quem melhor do que um humorista, com o seu sentido agudo de autocrítica e dons experimentados de análise socioeconómica, para comandar os destinos de um país? Imaginem Ricardo Araújo Pereira como presidente de Portugal, Samantha Bee no Canadá, Stephen Colbert ao leme dos EUA, Jamel Debbouze como presidente francês ou John Oliver no número 10 de Downing Street. Ficaríamos pior do que estamos?O futebol tornou-se o LSD do raciocínio lógico: um homem (ou mulher) pode ser um modelo de honra, lucidez e educação humanista que, colocando a máscara de adepto, se converterá em hooligan com alucinações de grandeza pronto a trucidar a lógica, a civilidade e o adversário. Basta ler e ver músicos, jornalistas, empresários ou políticos respeitáveis transformados no Incrível Hulk no preciso momento em que o tema é uma bola, 22 jogadores e o VAR. Calhou agora a vez ao sportinguista e ex-embaixador Seixas da Costa, figura conhecida pela sua fleuma e gentlemanship, que decidiu chamar "javardo" a Sérgio Conceição, treinador do FCP. O futebol é o mais democrático dos estímulos cerebrais: nenhum outro lesiona indiscriminadamente e com tanta rapidez o córtex pré-frontal para deixar o hipotálamo à solta.Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico.