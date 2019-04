A consoada

Caso tenha insónias, o Eduardo pode virar-se na cama às 3h40 da matina para a Ana Paula, bocejando: "Passa-me aí o decreto-lei 327/19; está na gaveta das pastilhas para a tosse." O Pedro Nuno, a Ana Catarina, a Ana Catarina (há duas, as famílias felizes são extensas), o António, o Duarte e a Susana podem ir todos jantar ao Alma do Sá Pessoa num sábado à noite e aproveitarem para planear o nosso futuro e o presente das Infraestruturas, da Habitação, dos Assuntos Fiscais, do Fundo para a Inovação Social e do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu enquanto aviam caipiroscas no Titanic Sur Mer ou abanam o capacete na pista do Lux. Querem utilização mais permanente, eficaz e ubíqua dos recursos humanos do Estado?



Facilitismo e nepotismo, gritam alguns. Os que acusam Costa e o Governo dessas barbaridades devem ser órfãos de pai e mãe ou foram abandonados à nascença. Converter a governação num episódio do This Is Us ou de A Família Bellamy é, muito pelo contrário, típico de alguém que jamais vira o rosto aos desafios.



Só quem nunca teve uma família para amar e sustentar é que se torna cego ao redobrado espírito de sacrifício e ao sentido cívico que tantos filhos, pais, sogras, mulheres, maridos, genros, noras e enteados requerem. Se a Mafalda se divorciar do Pedro, será obrigada a ver-lhe a fronha todos os dias a caminho do gabinete do Luís. Caso o Francisco César se zangue com o Carlos César, vai ter que continuar a aturá-lo nos almoços de Natal. A geringonça não é sonsa, é sábia. Transformar a precária geringonça numa eterna consoada é um lance de génio político apenas ao alcance dos predestinados.



Santos e ...

Numa época em que os cozinheiros se converteram em chefs com estatuto de estrelas de rock e qualquer novo entreposto de comida exibe a sua versão de fine dining, é quase um alívio encontrar um novo restaurante lisboeta com sabedoria técnica no cruzamento das matérias-primas mas onde as pretensões ficam à porta e não é necessário penhorar dois T3+1 para pagar a conta. Chama-se Sála e os destaques do menu rimam com o campo e a terra, como crianças que adormecem à sombra de uma árvore, do puré de aipo, cogumelos e folhas verdes do arranque aos boletos com gelado de frutos secos e pralinê salgado do epílogo. Parabéns.



... Pecadores

Aí está a plataforma que irá transformar as ideias da direita democraticamente musculada em prata de lei. Chama-se Movimento 5.7 - a referência é cabalística, reportando-se à data da formação da AD (Aliança Democrática) num ano em que boa parte dos apoiantes ainda não tinha nascido - e, sob a liderança do inefável Miguel Morgado, que deu base ideológica ao profético "ir além da troika" que tão bem nos fez ao cachaço, procurará federar gostos e sensibilidades tão contraditórias como os dos conservadores da ala musgosa do CDS e dos apaixonados por privatizações da Iniciativa Liberal. Surgiu ao som de flûtes de espumante e de bossa-nova e oferecem-se cinco a sete acções da EDP a quem se lembrar deste movimento daqui a um ano.





