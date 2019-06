O cinema sem o desejo não é nada. E sem a mentira também. Em Disparem Sobre o Pianista (1960) de François Truffaut, um gangster jura pela vida da mãe que a história que conta é verdadeira. Nesse momento, é-nos mostrado um plano de uma senhora idosa a ter um ataque cardíaco.Para Truffaut, o cinema era "a arte de fazer coisas belas a belas mulheres", desde que não lhes provocasse síncopes. É uma verdade que recorre ao simulacro dos atores ou ao artifício da elipse - nunca vemos Kim Novak a concretizar a sua infidelidade com Kirk Douglas num filme de ânsia fetichista, Um Estranho na Minha Vida, de Richard Quine, também estreado em 1960.A verdade do cinema é a crença num logro repetido 24 fotogramas por segundo, e é por isso que a arte e a pornografia são antónimas. Não se trata de moralismo, ou sequer de moral. A pornografia é uma actividade de refrescante falta de hipocrisia (embora sugira outra aldrabice, a da performance sexual sobre-humana). Mas o sexo explícito e não simulado será sempre um parente pobre da arte de julgar que vemos, uma luz crua em mundo de sombras, como quem abre a porta para a rua numa sala de revelação de fotografias.O desejo está mais no que não é visto do que naquilo que se vê e, talvez por isso, os filmes que optam pela reprodução literal do sexo não entraram para a História: o fellatio de Maruschka Detmers em O Diabo no Corpo (1986), o broche de Chloë Sevigny a Vincent Gallo nesse narcísico e insuportável The Brown Bunny (2013), as parvoíces porno de Gaspar Noé em Love (2015); os exemplos não acabam.Só há mistério no fingimento. O franco-tunisino Abdellatif Kechiche é um dos grandes cineastas contemporâneos. O seu Mektoub, Meu Amor: Canto Primeiro, estreado em Portugal a 31 de Janeiro, é uma experiência hedonista onde os corpos sabem a sal e a vaga de um Verão no Sul de França ressuscita o desejo da adolescência. Há uma misoginia antiga e por vezes saturante - ao fim de quantas vezes passamos da excitação ao enfado com os grandes planos das nádegas e do twerking da extraordinária Ophélie Bau? -, mas não se pode pedir a Kechiche que transforme 125 anos de olhar masculino.Nós, homens heterossexuais, vemos pelos olhos do cinema mainstream enquanto, como escreveu John Berger, "as mulheres apenas podem olhar para si próprias a ser observadas". Kechiche parece ter passado da cumplicidade do voyeurismo - e ninguém duvide que, no cinema, somos todos voyeurs - à intrusão da literalidade. No segundo tomo da trilogia, Mektoub, My Love: Intermezzo, estreado há dias na competição oficial em Cannes, o realizador reproduz 13 minutos de um cunnilingus real (no comovente A Vida de Adèle, a célebre sequência de sexo lésbico ainda recorria a uma prótese) de Roméo Lacour à mesma Ophélie Bau. Acredito que o sexo de Ophélie seja lindíssimo, mas 13 minutos não é deixá-la gozar, é gozar com o espectador.As acusações que surgem do plateau aos esforços de Kechiche para levar o jovem elenco a atos sexuais verdadeiros através da fadiga e do álcool transformariam o cineasta num predador. O movimento #MeToo tem sido responsável por alguns dos maiores ataques deste século à presunção de inocência. Por agora, o delito de Kechiche é não perceber que, no cinema, a única verdade é a mentira. E não entender isso é a morte do artista.Costa, para obter a maioria absoluta em Outubro - o que seria péssimo; o PS sozinho porta-se como um puto sem os pais em casa -, talvez só precise de comer o PAN que o diabo amassou. Rio teve um bom discurso de perdedor, em treino para a próxima derrota. Assunção Cristas arrisca-se a passar do táxi à trotinete. Jerónimo, portanto, cabe agora num Fiat 600, enquanto vocifera no trânsito contra o carro eléctrico do Bloco. Ultrapassagens pela direita? Não temos disso nas nossas estradas.Em contrapartida, Nigel Farage (Reino Unido), Marine Le Pen (França), Matteo Salvini (Itália), Jaroslaw Kaczynski (Polónia) e Viktor Orbán (Hungria) ganharam eleições. Mas a possível tragédia dos movimentos populistas e nacionalistas foi travada pela nova vaga dos Verdes. Se bem que a abstenção seja o muro onde crescem todas as ervas daninhas.Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico.