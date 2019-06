Como é que se esculpe a Pietà em duas noites? Na primeira metade de 2008, escrevi o guião de Amália - O Filme, um biopic de Amália Rodrigues estreado em Dezembro desse ano. Passei grande parte de 2007 a ler, ver e ouvir tudo de e sobre Amália. Entre os primeiros tratamentos e os toques finais na pós-produção, o projecto da Valentim de Carvalho demorou 16 meses a montar, num ritmo duro, sem pausas.A crítica arrasou a longa-metragem, os cultores religiosos de Amália rasgaram as vestes, os biógrafos oficiais lacrimejaram como guitarras, os especialistas do fado ocultaram os rostos sob xailes negros, a família da fadista fez tudo o que pôde para impedir a estreia - incluindo providências cautelares -, os cineastas e produtores concorrentes disseram cobras e lagartos do resultado final - alguns antes de lhe terem posto os olhos em cima -, a hostilidade da minúscula mas excruciante intelligentsia lisboeta foi pouco menos do que implacável e, anos mais tarde, houve até estudos académicos condenando o modelo de financiamento, produção e exibição da obra "destinada ao grande público" (em contraponto às obras "destinadas ao pequeno privado?").Guardo memórias ternas do trabalho no filme, tenho orgulho da minissérie que ele gerou - escrita com a colaboração do João Tordo e já várias vezes exibida pela RTP - e tanto as audiências do canal público como os 215 mil espectadores em sala parecem não ter ficado muito insatisfeitos. Além de me ter ensinado os obstáculos da travessia de territórios sagrados - em Portugal, o conceito de "obra ficcional livremente baseada em factos" permanece de compreensão difícil -, Amália - O Filme permitiu-me conhecer em profundidade a obra de uma artista de génio.Na semana em que uma outra desaparece (ver texto acima), é anunciada nova reedição de Com Que Voz, porventura o melhor disco português de sempre, aventura fulgurante de Amália pela poesia de Camões, Alexandre O'Neill, Ary dos Santos e David Mourão-Ferreira. Amar Amália não é amar o fado, porque Amália é muito mais do que o fado e tão grande como o amor. Amália é uma das intérpretes sobrenaturais da espécie humana, vox divina, transmissora vocal das cordas do Universo, como Farinelli, Caruso, Callas, Sinatra, Ella Fitzgerald, Nusrat Fateh Ali Khan. O Com Que Voz, de 2019, celebrando os 50 anos da demo original, tem nove faixas extras, takes alternativos e um inédito cujos primeiros segundos desvendam o seu portentoso lirismo, Fui à Fonte Lavar os Cabelos, musicado por Alain Oulman como as restantes canções, a partir do poema medievo de João Soares Coelho. É a cantora no auge dos 48 anos, mas em cirurgia de coração aberto, a sombra e a luz, de estremecer cidades. Com Que Voz foi gravado em duas noites. Como? Porque é Amália.Estive com Agustina uma única vez, há mais de década e meia, numa festa no Estoril. Então perto dos 80 anos, ela era a mais nova no evento. Trintões (incluindo este) arrastavam as suas banalidades, já demasiado bebidos, pelas mesas de hors d'oeuvres, dançando ao som de pop liofilizado enquanto dona Agustina cegava de humor os que com ela conversavam. Tinha uma ironia sobrenatural, um riso de criança e saboreou a nossa perturbação como um chupa-chupa. Agustina era deliciosa, e o melhor português a traduzir de forma literária o célebre epigrama de Oscar Wilde: "Tudo na vida é sobre sexo excepto o sexo; o sexo é sobre poder."O cancelamento das Operações Stop da Autoridade Tributária, inauguradas nos arredores de Valongo, desilude. Após dezenas de acções formativas dos fiscais estimulando-os a ser criativos, com directrizes aprovadas pela agora omissa Direcção-Geral, os agentes da AT sofrem este duro golpe no momento em que se preparavam para invadir as bodas de devedores às Finanças (seria a director's cut do Noiva em Fuga para técnicos de contas). Em vez de se acobardar depois do ímpeto inicial, o ministério deveria sim alargar as penhoras a despedidas de solteiro - está tudo com os copos, ninguém notava -, baptizados (de pequenino se torce o pepino do contribuinte) e funerais, quando o evadido do IRS tem pouca capacidade de reacção. Centeno, força nisso.Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico