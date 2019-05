No último fim-de-semana, reuniu-se em Milão uma alcateia de líderes da extrema-direita europeia para discutir estratégias. Poderia tê-lo feito em Roma, mais simbólico da destruição da ordem por hordas de bárbaros. Mas Le Pen, Salvini, o Fidesz húngaro ou o Partido Lei e Justiça polaco adoram apelar ao "antes é que era bom" embora nunca saibam bem de que tempo estão a falar.Há princípios comuns a estes felinos predadores, como o sofisticadíssimo apelo que o geoestratega da Liga do Norte lançou às massas: "Se fizerem com que sejamos o primeiro partido da Europa, levaremos a política anti-imigrantes a toda a UE e aqui não entrará mais nenhum". De Lisboa a Minsk, as análises e vaticínios repetem: "Estas são as eleições mais importantes na UE desde a sua formação", ou "o perigo do populismo nunca foi tão grande". Talvez o anúncio da tragédia seja prematuro. Para começar, a política nacionalista e populista europeia, não sendo um álbum de gatinhos fofos, é um saco de gatos. Estas chitas, hienas e onças- -pardas da estupidez pseudo-patriótica são como os orcs de O Senhor dos Anéis de Tolkien: entendem-se quanto à obediência cega e à necessidade de destruição, mas não estão de acordo em mais nada.As forças partidárias da direita radical de Espanha, França, Itália, Áustria, Holanda, Polónia, Hungria ou Finlândia pertencem a várias famílias políticas adversárias na UE, e o seu nacionalismo choca com o nacionalismo do vizinho quando ultrapassam as respectivas fronteiras. Caso obtenham um bom resultado nas eleições de domingo, poderá não ser necessário recrutar uma cáfila de caçadores australianos de gatos selvagens que, desde 2015, vão capturando uma espécie que ameaça o equilíbrio ecológico daquele país.A melhor arma contra as suçuaranas da extrema-direita chama-se Erasmus. Tem o nome de um grande filósofo dos Países-Baixos, amigo muito lá de casa de Damião de Góis e, apenas entre 2014 e 2018, levou mais de dois milhões de estudantes a experiências de intercâmbio no espaço continental. De acordo com um par de estudos independentes publicados esta semana, 90% dos frequentadores do Erasmus+ entendem que "melhoraram a sua capacidade de colaborar com pessoas de diferentes culturas e sente que tem uma identidade europeia". Um instrumento de combate aos gatos selvagens? Os jovens lobos do Erasmus.Oito anos depois, terminou a série de TV/streaming com maior fidelidade planetária - foram 18 milhões de espectadores em 150 países só nas últimas seis semanas. David Benioff e D.B. Weiss, os criadores audiovisuais de A Guerra dos Tronos, fecharam (com polémica) a saga numa referência directa aos espectros do fascismo e aos perigos do populismo - o discurso de Daenerys Targaryen perante as forças vitoriosas em King's Landing parecia extirpado de O Triunfo da Vontade de Leni Riefenstahl -, apelando à persistência da memória como matriz das civilizações. "Nada é mais poderoso do que uma boa história", recordou Tyrion Lannister na escolha de Bran Stark, o guardador de contos e lendas, como novo soberano de Westeros. Há uma semana, Elena Ferrante escrevia o mesmo no The New York Times.A deputada Hortense Martins, líder do PS em Castelo Branco, mulher de Luís Correia, presidente da câmara local e coordenadora do PS para a área do Turismo, arrecadou, de acordo com notícia do Público, mais de 275 mil euros de fundos europeus para a construção de um centro de lazer e turismo gastronómico, a Herdade do Regato, e de um pólo de turismo rural, ambos propriedade de uma empresa familiar da qual Hortense era gerente à data. Acontece que tanto o centro turístico como o hotel rural já estavam prontos e em funcionamento quando os subsídios foram concedidos, o que vai contra as regras de atribuição. Hortense terá assim trocado o recato pela Herdade do Regato, ampliando o seu jardim de influências e apurando o apetite. É uma saborosa entrada à pergunta do momento: para que serve a Europa?Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico.