Imaginem centenas de milhões de adolescentes e jovens adultos da geração Z ligados em uníssono, olhos e ouvidos como próteses digitais, o cérebro em rede, corpos inertes lado a lado nas cadeiras miseráveis do mundo físico, porque já nem cadeiras serão necessárias.

O QUE É AFINAL O METAVERSO? É o futuro, dizem os peritos digitais, os experts da rede, os filósofos e profetas do ciberespaço, como se o futuro fosse tão palpável como a cintura de Scarlet Johansson. A palavra surgiu pela primeira vez num romance de sci-fi do norte-americano Neal Stephenson, Samurai: Nome de Código, em 1992, onde um estafeta de pizzas, com um pé na realidade e outro na vida virtual, tem de enfrentar um vírus eletrónico que paralisa o cérebro.