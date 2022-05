Amor analógico

Bastava uma mixtape com The Sound e o Psicopátria dos GNR para confirmar se a amizade com quem a cassete era trocada seria impossível ou inevitável. A mixtape não foi só o pedido de namoro, a jura de sangue e a despedida. A mixtape era a vida.

FALAR DE UMA MIXTAPE em 2022 é como descrever um telegrama enviado no século XIX. A mixtape era a dedicatória individual dos anos 80, dividida em oito ou 10 faixas de anseio, fantasias, desesperança. As cassetes, de fita magnética, eram compostas por canções gravadas a partir de cassetes e CD originais ou de discos em vinil. Passavam-se dias a decidir as faixas, a sua ordem, a batida cardíaca da cassete, os picos melodramáticos, as baladas, as fúrias de punk ou rock. O flow.