Se cada homem carrega consigo um espelho, porque vemos nele mais sombras do que imagens nítidas? Quando fiz 7 anos, os meus pais levaram-me a ver A Bela Adormecida de Walt Disney - esse perverso -, reposto num cinema portuense chamado Vale Formoso (todos os cinemas deveriam ter nomes assim). Adaptado em 1959 do conto de Charles Perrault, é uma fábula do Bem puro como neve (a princesa Aurora) contra o Mal impuro como veneno (a bruxa Malévola).Em 1975 vivíamos numa pequena casa em Lavadores, perto do mar e, por vezes, as ondas ouviam-se no pátio, rebentando na cozinha. Sempre tive medo do escuro: ainda hoje, quando fico sozinho em casa, noite dentro, imagino o deus irado do Goya de Saturno devorando a su hijo (1819-1823) à minha espera no corredor. Na casinha de Lavadores, havia um bengaleiro onde se penduravam os casacos e os sobretudos, precisamente no ângulo de visão do beliche onde eu dormia. Nas noites seguintes à ida ao cinema, a luz do pátio entrava pelas janelas da cozinha, projectando-se sobre o espelho junto ao bengaleiro, e as hastes desocupadas ou as abas do impermeável do meu pai compunham os chifres do véu de Malévola e a gola do seu manto.360 anos antes da estreia de A Bela Adormecida de Disney, Caravaggio começou a pintar uma das suas obras magnéticas, Judite e Holofernes. Composição a óleo de cerca de 1,5 m por 2 m, reproduz o clímax de uma cena do Livro de Judite, do Antigo Testamento, onde a bela viúva judia, após seduzir e embriagar o general assírio durante o cerco a Betúlia, o decapita, ajudando a salvar o seu povo. Primeiro artista moderno da derradeira época clássica, Caravaggio usava chulos, meretrizes (a modelo para Judite foi a cortesã Filida Melandroni), pedintes ou prostitutos seus amantes como intérpretes de telas bíblicas, injectando o profano no coração exangue do sagrado e tomando as ruas, becos e tabernas miseráveis de Milão, Roma ou Nápoles como teatros de virgens, santos, profetas.Na maestria sobre o chiaroscuro e na ruptura do tenebrismo, alimentando-se da realidade como um poeta esfomeado, Caravaggio influenciou Bernini, Rembrandt, Caracciolo, Vermeer e artistas contemporâneos como Robert Siodmak, Francis Bacon ou Martin Scorsese, que se sentiu particularmente inspirado por Judite e Holofernes - se Coppola é Rembrandt em O Padrinho I e II, o Scorsese de Cavaleiros do Asfalto ou A Última Tentação de Cristo é primo direito de Caravaggio, na violência das ruas e no apelo sacrificial. Obrigado a fugir de Roma em 1606 após ter matado um homem numa rixa, assassinado no ano seguinte, Caravaggio poderia ter inventado a Bruxa Malévola numa febre de infância, naquele segundo em que a vela de um retábulo se apaga, e sobra o negro. O negro de Caravaggio é inominável como o fim do Cosmos, escorregadio como crude, preto como as sepulturas dos arcanjos. Com ele, o poço invade a psique da mesma forma que um bengaleiro rasga o cérebro de um miúdo de 7 anos. Desde então, nunca deixei de estar num beliche, a olhar para o silêncio, enquanto o espelho que seguro me diz: "Tem medo."Se o sistema educativo português não caminhasse ao sabor do apetite político e do autismo académico, a "Big History" seria disciplina obrigatória no ensino secundário, ponto de partida transversal a todas as opções curriculares. Juntando a origem e a expansão do Universo à emergência da vida na Terra e aos paradoxos do Antropoceno, é um olhar sobre 13,8 mil milhões de anos que cruza ciência, cultura e tecnologia, de forma simples mas aberta aos grandes temas, como História da Origem, editado pela Presença em Fevereiro, do australiano David Christian, pode confirmar.Orson Welles adorava pecados capitais - gula, orgulho, luxúria e, por vezes, ira. Agora estreado, o documentário sobre o fenómeno do Wisconsin, dirigido por Mark Cousins (ver crítica no GPS), é o mais wellesiano dos filmes que não foram assinados pelo próprio. Falecido há 30 anos, Orson Welles seria uma ajuda única na desconstrução dos ditadores-palhaços que entretanto reassumiram o palco do mundo. Quanto a Cousins, criado na Irlanda do Norte, escocês por afinidade, é apenas autor da mais acessível, globalista e certeira história do cinema publicada no século XXI, Biografia do Filme (disponível via Plátano Editora). Voltaremos a ele.Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico.