Memórias de opressão sexual

No mais recente número online da Evergreen, Joyce Johnson escreve um texto simplesmente extraordinário sobre o que foi ser mulher no século XX, de 1946, no aparente conforto de uma família judia do Upper West Side, Manhattan, ao sol livre mas asfixiante da Califórnia dos anos 70. É um canto de suave desespero, entre o entusiasmo e a desolação, daquele encosto forçado, com o sexo entumecido, de um adulto anónimo enquanto viajava de pé no autocarro (ela tinha 11 anos) ao momento do Verão de 1975, de uma nitidez ensurdecedora, em que novo desconhecido entra no apartamento de São Francisco onde Joyce pernoitava e a viola - tinha feito há pouco 40 anos.



Como suspeitos num interrogatório policial que jamais aconteceu, a escritora alinha uma parte dos homens da sua vida, deixando-os regressar ao café de memórias onde os bons momentos persistem, apesar dos avanços do casadíssimo patrão - por ironia, outro editor em Nova Iorque -, que a obrigava a almoçar com ele para ensaiar novas estratégias de engate mais ou menos veladas, ou do amante de Los Angeles que geria o amor dela como um balanço de contabilista enquanto trincava todos os rabos de saia que lhe apareciam à frente. É um relato breve, doce como as laranjas da Califórnia, amargo como cicuta, mas que faz mais contra a merda que as mulheres têm de aguentar há décadas do que todos os comícios do Bloco.



Santos e ...

Não é possível acentuar as críticas (como por vezes aqui faço) à falta de empenho cívico e envolvimento na vida política da geração mais nova e a seguir não valorizar o compromisso dos adolescentes portuguesas com as manifestações mundiais, a 15 de Março passado, de apelo a reformas que mitiguem e contrariem os efeitos das alterações climáticas. Só em Lisboa foram 10 mil, e houve registo de protestos teen em 30 cidades do País.



... Pecadores

Os atentados contra duas mesquitas em Christchurch, Nova Zelândia, que causaram pelo menos 50 mortos e 48 feridos entre cidadãos muçulmanos do país (são menos de 1% da população) foram transmitidos em directo durante 17 minutos no livestream do Facebook do terrorista que os cometeu, um australiano de 28 que se diz inspirado por Anders Breivik. Em vez de reforçar o choque - como se viu pela propagação viral do excerto -, as imagens criam um efeito de proximidade com as ficções televisivas e cinematográficas que dessensibilizam muitos e recrutam alguns. Brenton Tarrant, a besta que as filmou, sabe bem disso.



THE EVERGREEN REVIEW é uma revista literária norte-americana fundada em 1957 por Barney Rosset, um editor corajoso que lutou e venceu a batalha da publicação nos EUA das versões integrais de O Amante de Lady Chatterley, de D. H. Lawrence, e do Trópico de Câncer, de Henry Miller. A Evergreen nunca teve a fama e o prestígio da Paris Review, iniciada quatro anos antes, ou da quase centenária The New Yorker, mas Rosset, com aquela curiosidade e o sentido prático típico dos grandes editores de Chicago e Nova Iorque, deu a conhecer à Costa Este e ao Midwest autores como Pablo Neruda, Jean Genet, Sartre (logo no número de abertura) Eugène Ionesco, Samuel Beckett - chamou Beckett a um dos filhos -, Marguerite Duras e Harold Pinter. Foi também instrumental na afirmação da beat generation, promovendo e publicando Ginsberg, William S. Burroughs, Hubert Selby Jr. Não sei se Rosset alguma vez conheceu Joyce Johnson.Johnson é uma escritora de prosa escorreita e imagens vívidas, identificada sobretudo pelo livro de memórias Minor Characters, de 1983, onde relata o seu relacionamento com Jack Kerouac, o patrono espiritual dos beatniks, de quem foi companheira e confidente - há uma resenha da correspondência entre ambos, Door Wide Open, sobre os anos-charneira de 57/58, quando On The Road é publicado e explode como uma bomba de lenta mas inexorável deflagração. As fotos revelam uma miúda loira, pequena, de sorriso tímido, os olhos benevolentes, cabelo apanhado, maxilares perfeitos. A escrita expõe uma inteligência clara e um espírito destemido mas enraizado, invulgar para a época. Nunca foi uma feminista militante, na linha panfletária de Gloria Steinem ou de Maya Angelou.