O problema da Europa que se considera uma entidade política

1. Nem toda a Europa se sente “unida”, por exemplo, na União Europeia, ou ainda menos na NATO. Um dos efeitos da invasão da Ucrânia, traduzida, como deve ser, no resto das democracias europeias é um sentimento de insegurança, de risco. Esse sentimento, que se mostra bastante real nestes dias, pode ter o efeito positivo de a Europa compreender a sua completa dependência em termos de defesa dos EUA e que isso lhe retira poder para influenciar políticas que, em muitos casos, devem ser distintas. Não é preciso ir mais longe do que a situação em que a Europa foi colocada pelo Presidente Trump. A completa dependência estratégica dos EUA faz com que a zona mais rica do mundo seja um anão político, porque sem capacidade de defesa é o que é qualquer política de relações internacionais.



2. Nos últimos anos, muitos aspectos da política externa da União Europeu, em grande parte uma contradição nos seus termos porque é uma inexistência, teve que aceitar pressões americanas em matérias tão relevantes como as relações com a Turquia, Israel e a Palestina, e mesmo aceitar acelerar a entrada para a União de países do antigo bloco de Leste que estavam longe de ter democracias estabilizadas, eleições e comunicação social livres, primado da lei e independência do sistema judicial. Alguns dos problemas com a Polónia e a Hungria, assim como com a Roménia e a Bulgária, vêm daí. O mesmo se passa com a entrada bastante pouco medida em termos de consequências, dos países bálticos na NATO.



3. Compreende-se que muitos dos países da antiga zona de influência da URSS quisessem entrar o mais depressa possível para o conforto militar da NATO face ao seu vizinho de Leste. O mesmo se aplica para o seu conforto económico, com a entrada na União Europeia. Mas a aceleração do processo, por pressão americana, revelou fragilidades que outra maneira de fazer as coisas, com uma União que tivesse capacidade de negociação, podia ter sido melhor para todos e reforçaria de forma mais consequente a democracia nesses países.