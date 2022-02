O que é que pode fazer cair o governo Costa?

Corrupção

É o maior risco para um governo que tem tempo e dinheiro. Um caso sério de corrupção afectando o governo muda a situação de um dia para o outro. E não me digam que não há ou não vai haver. Tenham sempre nas salas uma imagem do engenheiro colocada de pernas para o ar.



Procrastinação

Adiar é uma lei do menor esforço muito aplicada em Portugal. Insisto, o governo tem tempo e dinheiro. O risco do dinheiro está acima referido, o risco de se perder o tempo é igualmente grave. Há reformas que todos sabem que são necessárias, e todos também sabem por que razão não são feitas. Quer no âmbito da revisão constitucional, quer nas leis eleitorais, quer nas áreas estratégicas da justiça, do direito laboral, na fiscalidade, nas forças armadas, que mexem com poderosos interesses instalados, é preciso tomar a iniciativa e compreender que não basta um partido, mesmo com maioria absoluta, para as fazer. O PS não tem grande tradição reformista, o PSD tem vindo a perdê-la, os outros micropartidos sentem-se alvos ou não têm motivação porque a sua agenda é muito ideológica e pouco política. Pode não se conseguir, pode a radicalização da vida política impedir as reformas que precisam de uma maioria qualificada, mas é preciso tentar. Falo de reformas a sério e não pseudo-reformas como seria a regionalização, que pode servir de distração para matérias mais importantes.



Complacência

Há muita complacência inscrita no sistema político-partidário. É porque são dos "nossos", é porque são dos "deles", é porque se entende que se pode esconder alguma coisa debaixo do tapete, ou se pensa que meia dúzia de paliativos resolvem o problema. Em Portugal não é comum despedir um ministro que se revela incompetente, mas faz falta a experiência desta forma de rigor. Um exemplo foi Cabrita neste governo, que criou o problema de imagem mais grave que os socialistas só superaram pelo medo de que "vinha aí a direita". Os desafios dos próximos anos não dão margem para erros.