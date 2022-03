Agora sim, vai mudar muita coisa

Um céptico, com algum convívio com a história, tende a não aceitar com facilidade as proclamações muito comuns sobre como determinados eventos "mudam tudo". Assistimos a dois anos de "tudo vai mudar" com a pandemia, e à medida que a presença física da pandemia nos confinamentos e outras medidas de excepção vai ficando cada vez menor, o retorno à normalidade é mais forte do que aquilo que fica como mudança. Há mudanças, mas não são tão grandes e tão profundas como se dizia. Por isso, tenho sempre muita prudência a dar atestados de mudança, mesmo quando as aparências parecem mostrar alterações.