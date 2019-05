Nove anos, quatro meses e dois dias

1. Os professores estão longe de conseguir o seu objectivo, porque muita água ainda vai passar por este moinho. Mário Nogueira sabe-o, os professores também. Obtiveram uma vitória simbólica, que é sem dúvida importante, podem ter melhorado a sua posição em relação a qualquer negociação futura feita por este ou por outro governo, mas o 942 não vão ter. E vão ver o que é a fronda pós-troikista a cair em cima de si, com o PS liderado por Centeno à frente, e os saudosistas do ajustamento todos atrás.2. O Governo tem imensas culpas no cartório. Podia desde início perceber que uma coisa era o reconhecimento do tempo de serviço apagado pelo governo Passos-Portas-troika, que remete para muitas coisas para além dos benefícios materiais, e depois restringia os efeitos a um número limitado e comportável de benefícios, em particular na reforma.

