ePaper ou encontre-o nas bancas a 11 de dezembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 11 de dezembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

A corrupção é um dos problemas maiores do funcionamento do sistema político das democracias e, em particular, em casos como o de Portugal. Isso não se deve a uma especial perversão dos nossos políticos, mas à continuidade da corrupção com uma cultura da cunha e do patrocinato, um generalizado mecanismo de favores e clientelas que, isso sim, diz muito sobre a burocracia em Portugal. Não é a corrupção que nos distingue da Suécia, é a existência de um magma de favores, "conhecimentos", amizades, acessos a contratos ou profissões sem mérito, seja por clientelismo político, seja por amizades pessoais, e a uma indiferença generalizada pelo destino dos dinheiros públicos.