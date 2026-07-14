Analógico/digital

Tudo empancou e a verificação de segurança de que a prova e a nota são mesmo do aluno X vai acabar no armazém. Tudo isto mostra uma coisa que o deslumbramento tecnológico esconde, com enormes estragos, a de que há certas coisas que são melhores, mais eficazes se feitas de forma analógica e outras de forma digital, e a sabedoria está em perceber essa diferença.

Um dos aspectos do actual deslumbramento tecnológico e dos seus estragos está à vista no caos dos exames, provocado pelo Ministério da Educação que, no seu afã de “modernizar”, criou uma selva de problemas que não vem apenas de erros no processo de digitalização, mas na ideia falsa que certos actos se tornam mais eficazes abandonando a materialidade analógica. A visita ao armazém onde estão as provas (na foto) é disso um exemplo irónico, após tudo o resto a jusante ter corrido mal, regressa-se a montante, à prova física dos alunos que é o verdadeiro elemento de “segurança”. Não há nenhuma vantagem entre a prova física e a sua digitalização em PDF, que na realidade pouco mais é do que uma fotocópia do original, sendo que a possível vantagem seria nos mecanismos de distribuição em linha aos professores que corrigiam, mas a complexidade dessa distribuição, que podia ter sido garantida, não o foi. Por isso tudo empancou e a verificação de segurança de que a prova e a nota são mesmo do aluno X vai acabar no armazém.