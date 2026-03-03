Sábado – Pense por si

José Pacheco Pereira
José Pacheco Pereira Professor
03 de março de 2026 às 23:00

Estes são os últimos dias de Marcelo como Presidente

Era um espectáculo ver os republicanos a aplaudir de pé uma frase de Trump, esboçar o gesto de se sentar e levantar-se de imediato de novo para, mais uma vez, aplaudir. Não sei quantos segundos estiveram sentados nas duas horas dos discursos, deve ter sido um cansaço. Bem feito.

Eu critiquei-o muito, mas cada vez mais dou razão a uma frase que mais do que uma pessoa me disse: “Ainda vamos ter muitas saudades do Marcelo”…

Tópicos Trump Ministério Público Marcelo Casados à Primeira Vista CHEGA Sócrates Partido Social Democrata Partido Socialista Estado da União Segunda Guerra Mundial Coreia do Sul Sintra Estados Unidos Pedro Passos Coelho
Estes são os últimos dias de Marcelo como Presidente