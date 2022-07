10 maneiras de usar o YouTube em férias e ganhar alguma coisa

Se conhecem (e em absoluto devem conhecer) o Sheldon da Teoria do Big Bang, vale a pena ver a combinação de maleitas psicológicas, epilepsia, Asperger, etc., com a condição de um “prodigioso savant” verdadeiro, como é Daniel Tammet.

A praia não é um sítio especialmente bom para se ler. A areia é inimiga dos livros, junto com a água, o calor, e os vizinhos do lado, nada ajuda para criar uma boa ecologia para a leitura. Os conselhos de leitura também não são entusiasmantes, com aquela obsessão jornalística de aconselhar o livro que saiu na semana passada, mesmo que seja, o que a esmagadora maioria dos livros editados é, pouco mais do que papel pintado. Mas como toda a gente anda dependurada no telemóvel, há boas coisas no YouTube, onde se aprende, se distrai, se fica mais curioso, e se passa bons momentos. Não é preciso, em muitos casos, sequer de ver, pode deitar-se a tostar e ouvir, sendo que não se trata em nenhum dos meus "conselhos" de e-books, mas de aulas, palestras, conferências, debates. Duas regras nestas escolhas: aprende-se e mexe-se a curiosidade, o grande motor do saber.