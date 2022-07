Os incêndios e a previsibilidade do que se diz sobre eles

Os incêndios, como era de esperar nestes tempos de divisão, suscitaram o habitual e o previsível: de um lado, correu tudo muito bem; do outro, foi um desastre de incompetência e impreparação. Desde o primeiro dia que se podia prever como as coisas iam ser descritas, com a confluência do optimismo "irritante" do primeiro-ministro, com a política dos decibéis, a forma gritante da impotência da oposição. Mas como, no entanto, até ao dia em que escrevo, não parece ter havido qualquer cataclismo apesar das condições ultradesfavoráveis, a experiência de usar os incêndios como instrumento de oposição parece ter resultados idênticos ao que aconteceu com a pandemia. Resumindo, o Governo não se saiu mal. Ou melhor: o Governo parece não ter saído mal, provavelmente porque não fez tanta asneira como a oposição anunciava e o bom senso equilibra mesmo em plena tempestade emocional gerada pelas chamas.