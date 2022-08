Convém ler os sinais

Quando, a propósito do mau funcionamento, incúria, falta de planeamento, negligência, etc. do SNS nestas semanas, centrado nas urgências, em particular de Obstetrícia, se usam termos como "descalabro total do SNS", "caos", "caos absoluto", e outras classificações catastrofistas deste tipo, fique logo de pé atrás, porque é sobre outras coisas de que se está a falar. Está-se a falar com a voz de várias entidades que deviam estar sempre em cima da mesa quando se discute a Saúde e, em particular, o SNS, o poderoso sector privado da saúde, as seguradoras, a Ordem dos Médicos e, em menor grau, o Sindicato Independente dos Médicos (SIM). De todos estes, para reivindicar salários e condições de trabalho o SIM é que tem mais sentido. O resto é mais complicado e tem um papel significativo, e nem sempre transparente, na apresentação do SNS como um "caos", o que pura e simplesmente é um exagero e não é verdade de forma geral.